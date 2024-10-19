信任与怀疑的激战！侧写师父亲Vs.反侦察天才女儿，悬疑剧《如此亲密的背叛者》深入重重谜团、窥探谎言背后真心

泰洙心中一次次种下怀疑的种子、一次次努力拔除，然而新的怀疑总是接踵而至，像纤细的毒蛇钻进心中... 新剧《如此亲密的背叛者》用冷静语调丢出连串谜团，让人一看就深陷其中！

《如此亲密的背叛者》是MBC最新开播的悬疑惊悚剧，请来《浪漫医生金师傅》韩石圭和新人演员蔡元彬饰演一对貌不合神更离的父女。 剧中父亲是韩国最优秀的犯罪心理分析师，女儿则似乎是天生的反侦察高手，眼神锐利的扑克脸、思虑缜密的行动让父亲和观众都捉摸不透。 最要命的是，父亲发现女儿过著双重生活，还与一桩杀人案相关！



>>>以下内容包含前两集剧雷！<<<

陌生的女儿

泰洙原本有一双儿女，某日两个小孩一同在森林走失，再见时儿子亡故於悬崖下，幸存的女儿裙子沾满血渍。 也许是在那时，泰洙对女儿夏彬的怀疑第一次生根。

时隔多年，前妻的自杀将泰洙再次拉回女儿身边。 然而女儿并不欢迎缺席多年的父亲，父亲也对女儿的双重生活一无所知：补习班两个月没去、校外活动没参加，却出现在手机小偷的汽车旅馆、深山杀人案的现场。

泰洙悄悄搜索夏彬房间，以为把她塞在门缝的纸张放回去就能掩盖行踪，殊不知敏锐的夏彬早在门顶预备了另一道机关。 泰洙终於查到案发现场的红色纤维可能来自女儿包包挂件，夏彬没给他机会对证，一把火烧了挂件。 这场父女博弈，女儿似乎总能领先一步。



父亲的职业是怀疑，女儿索要的是信任

矛盾。 泰洙的职业习惯促使他对一切保持警觉，女儿回避型的话术、扬起又落下的嘴角，在他眼中都是说谎的证据，监视器中一个与女儿相似的背影就能将他推进怀疑的深渊。

年幼的夏彬被父亲质疑杀死弟弟，倔强地一言不发，直到被母亲拥抱才说出与她无关。 或许从那一刻起，夏彬已不再奢望父亲的信任。 面对父亲步步紧逼的质询，夏彬哭著说：「算我求你，相信我一次行吗？」

但，夏彬面对镜子平静地擦去泪水，刚才究竟是真情宣泄还是巧妙的表演？ 夏彬故意走进车流被撞伤，究竟是如她所说因丧母之痛而寻死，还是为掩盖其他原因伤痕？



谁是背叛者？

这部剧的企划意图很有趣：「信任是无法强求，也不是努力就能获得... 讽刺的是，我们自认最了解、最信任的人，以及我们坚信最了解我们的人，才是能给出最深的伤害... 即便亲生骨肉也无法了解全貌，我们总是忽视对最爱的人仔细观察。 因为太过靠近，我们误以为已经了解一切。」

编剧希望探讨，不带预设地看清一个人的本质是多么困难，又是多么珍贵。

剧情不断暗示女儿做出越轨行经、背叛父亲的信任，紧接著又给出截然相反的真相。 但若站在女儿角度，本应无条件信任她的父亲一次次站在质疑角度，何尝不是另一种背叛呢？



极理性与极感性的下属

剧中两位配角的安排也十分有趣，分别是韩艺璃饰演的李御真和卢载沅饰演的具大洪。 御真性格一板一眼、办案重视证据和推理，是泰洙的超级迷妹；大洪则温暖又散漫，认为对受害人的同理心才是找出真相的关键。 两人一同被录取进犯罪行为分析组，截然不同的侦查风格不断发生碰撞，为整体冷峻紧张的氛围增添轻松趣味。





《如此亲密的背叛者》由《衣袖红镶边》导演宋妍华执导，编剧韩雅荣虽是新人，但曾获得「2021年MBC徵集剧本」优秀奖，实力值得信赖。 这部剧在香港由Viu独家同步播出，目前已更新到第3集，剧情、演技、画面各方面都十分优质，一共10集有种不够看的预感啊！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻