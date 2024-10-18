SEVENTEEN新歌應援地獄升級！〈LOVE, MONEY, FAME〉最後一段讓粉絲舉雙手投降、只能苦笑～

你看過男團 SEVENTEEN 新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉的應援教學影片了嗎？看完請留言告訴我，你發自內心的真實想法！XDDD

SEVENTEEN 總是以「刀群舞」、「強烈舞蹈風格」、「難度高」等需要挑戰程度的中高難度舞台，帶給粉絲CARAT克拉們許多驚喜！這次攜第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》回歸，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉終於願意放慢腳步，用游刃有餘的舞步，展現成員們熟男且放鬆的面貌。



▼〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 完整 MV：



當然也同步推出了新歌的應援教學示範，正當網友們也輕鬆看到最後發現情況相當不妙～。

▼欲知曉令人崩潰的部份，影片已定位在03:20。（當兵中的淨漢用官方卡通形象娃娃代替）



是的！歌曲的最後，還是加入了所有成員的姓名，而且是之前的兩倍速以上！（缺點是速度變快，優點是只要唸一次就好，上一次是來回XD）



＊這一段的中文是：「勝哲、淨漢、知秀、俊輝、順榮、圓佑、知勳、明浩、珉奎、碩珉、勝寛、瀚率、燦！SEVENTEEN～」

＊這一段的韓文是：「승철、정한、지수、준휘、순영、원우、지훈、명호、민규、석민、승관、한솔、찬！세븐틴～」

網友留言：「正當我慶幸這次終於不用姓名應援，沒想到最後還是...」、「我連〈MAESTRO〉的應援法都還沒練好耶XD」、「SEVENTEEN總是在你放下戒心的同時，告訴你人生沒有這麼簡單」、「果然又有成員偷懶了，哈哈」、「我投降，哈哈哈哈哈」

▼最後，放上〈MAESTRO〉的應援法教學影片（定位在03:51）



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