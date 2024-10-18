《正年》裡的鄭恩彩也太帥了吧！俊美優雅迷倒眾生，自爆為穿西裝好看而增肌

女性群像劇《正年》正在火熱播出中，除了女主角金泰梨扮演的天才少女「正年」吸睛之外，這一位一亮相也即刻牢牢吸引住了觀眾們的視線。

她就是美蘭劇團的男役「文鈺瓊」，以女人之身演繹男人之姿，扮演者鄭恩彩精準拿捏了劇團男主角風流倜儻、英俊瀟灑的男性魅力，不僅迷倒了劇裡的戲迷，也迷倒了戲外的觀眾們。

鄭恩彩在前作《安娜》裡飾演了富家千金「賢珠」，白富美的鬆弛感和慵懶感在她身上得到了具像化。 沒想到天生富貴氣質的鄭恩彩演起男役來也如此得心應手，甚至為了符合角色的氣質和要求而進行增肌鍛煉，尤其是肩部線條的塑造，目的是讓她在穿上男士西裝時顯得更加英姿颯爽。 這一角色展現了她堅強、果敢的另一面，與她以往的形象形成了鮮明的對比。



日前朴娜萊的YouTube綜藝「娜萊式」中，鄭恩彩和前輩羅美蘭作為嘉賓登場。 朴娜萊關心羅美蘭正在進行低碳水飲食。 相反羅美蘭回應道：「我精力充沛，也不是完全不吃。」並坦言自己已經三周沒有吃到喜歡的紫菜包飯了。 朴娜萊接著問：「恩彩小姐也在減肥嗎？ 你不是天生就很瘦嗎？」對此，鄭恩彩回答：「我也是根據需要增重或者減重的。」聽得羅美蘭很驚訝，「你能隨意控制體重嗎？」



鄭恩彩接著說：「我盡量嘗試，其實《正年》一開始我需要以帥氣的形象出現，但當時感覺有點太瘦了。 穿西裝的時候肩膀需要有線條感，所以我還特意做了肩部鍛煉。」透露為角色增肌的過程。



정년이 1화 후기: 잘생긴 정은채 무한제공사건 pic.twitter.com/T63xrTXJ9S — 예거 (@jaeger_iwc) October 12, 2024

在劇中，鄭恩彩的髮型也有了突破性的改變。 朴娜萊問：「出道以來這是你第一次留這麼短的髮型吧？」鄭恩彩回應道：「不僅是出道，甚至是出生以來也是第一次。」羅美蘭則讚歎道：「我覺得她剪得很好，非常適合她。 以前我看到的她都是長髮形象，但在劇本閱讀會上，看到她進來，我不禁多看了幾眼。 沒想到這種『乞丐頭』這麼適合她。」



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