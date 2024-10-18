SEVENTEEN新歌应援地狱升级！〈LOVE, MONEY, FAME〉最后一段让粉丝举双手投降、只能苦笑～

你看过男团 SEVENTEEN 新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉的应援教学影片了吗？看完请留言告诉我，你发自内心的真实想法！XDDD

SEVENTEEN 总是以「刀群舞」、「强烈舞蹈风格」、「难度高」等需要挑战程度的中高难度舞台，带给粉丝CARAT克拉们许多惊喜！这次携第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》回归，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉终於愿意放慢脚步，用游刃有余的舞步，展现成员们熟男且放松的面貌。



▼〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 完整 MV：



当然也同步推出了新歌的应援教学示范，正当网友们也轻松看到最后发现情况相当不妙～。

▼欲知晓令人崩溃的部份，影片已定位在03:20。（当兵中的净汉用官方卡通形象娃娃代替）



是的！歌曲的最后，还是加入了所有成员的姓名，而且是之前的两倍速以上！（缺点是速度变快，优点是只要念一次就好，上一次是来回XD）



＊这一段的中文是：「胜哲、净汉、知秀、俊辉、顺荣、圆佑、知勋、明浩、珉奎、硕珉、胜寛、瀚率、灿！SEVENTEEN～」

＊这一段的韩文是：「승철、정한、지수、준휘、순영、원우、지훈、명호、민규、석민、승관、한솔、찬！세븐틴～」

网友留言：「正当我庆幸这次终於不用姓名应援，没想到最后还是...」、「我连〈MAESTRO〉的应援法都还没练好耶XD」、「SEVENTEEN总是在你放下戒心的同时，告诉你人生没有这么简单」、「果然又有成员偷懒了，哈哈」、「我投降，哈哈哈哈哈」

▼最后，放上〈MAESTRO〉的应援法教学影片（定位在03:51）



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