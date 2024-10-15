[好片推薦]《辣手警探2》丁海寅首度變身反派露邪惡微笑太驚悚！一人難敵團隊，最終留續集伏筆

[有雷]在韓國票房直逼千萬人次的《辣手警探2》也即將於10月18日在台上映，時隔多年才推出續集的《辣手警探》這次的劇情更加精采，丁海寅也飾演了雙面角色，也是他首度挑戰反派使壞，令人耳目一新。

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《辣手警探2》先是以一宗賭博案件來說明刑警徐道哲（黃晸珉飾）所帶領的3位組員加上隊長共同出動，能夠通力合作完美逮捕目標嫌犯。輿論也出現一種聲音，有人正在替天行道，讓惡人以自己曾犯下的罪行付出相同代價，讓民眾們在司法不公的環境下轉而求助於這位正義魔人，但動用私刑總是違法，警方也正在循線找出這一位藏鏡人的真實身分。此時有一位身手了得的刑警朴善宇（丁海寅飾）加入了徐道宇團隊…



《辣手警探2》劇情節奏明快，其中更不乏非常精彩的近身搏鬥戲碼，其中最讓人覺得痛快不已的就是在雨中屋頂的動作戲，警方團隊圍捕毒蟲嫌犯安普賢，由於搏鬥實力不相上下，令人為徐道哲團隊捏了把冷汗，動作戲碼絕不含糊，加上設定在大雨中以及積水的屋頂上打鬥，拍攝難度非常高，不過這一場戲卻是其中最令人痛快的關鍵打鬥。



接下來本次導演的呈現在運鏡部分也非常特別，喜歡以「人物特寫」畫面為主，讓觀眾們清楚看出演員們的細微小表情，黃晸珉的眼神瞳孔變化，丁海寅微微抽動的嘴角，以及丁海寅在聽著黃晸珉說話時內心額外的盤算，透過導演的畫面呈現都與一般我們熟悉的方式不同。



雖然劇情在一開始就公開了丁海寅的真實身分，但他卻以新進組員的身分加入了黃晸珉團隊，他斯文帥氣的外表，與團隊相處也很融洽，並且比誰都認真追捕嫌犯，不惜讓自己身受重傷，但這種幾乎不要命的追擊，加上他老是想要置嫌犯於死地的激進心態，漸漸引發了資深警察黃晸珉的懷疑，黃晸珉更依循相當細膩的線索，逐漸推敲出丁海寅的心態與其真實身份，過程非常精彩不容錯過。



最終雖然一人反派丁海寅打算同歸於盡，但黃晸珉即使想起他所做的一切壞事，因為他而犧牲的所有人們，卻仍然在現場拼命救回了他，讓觀眾們了解他那句話「殺人有分好的殺人與壞的殺人嗎？」，不過結尾的最終彩蛋，卻是一群警察高階長官們，提到押解犯人朴善宇的過程中不慎讓他逃脫，也令人期待下一集的劇情！《辣手警探2》將於10月18日全台上映。



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