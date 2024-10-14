朴敘俊自稱是《黑白大廚》中的「黑湯匙」出身！謙虛表示：「多虧了演員金秀賢的幫忙才得以存活」

最近推出續集新作《京城怪物2》的朴敘俊來到YT頻道作客，也想起了自己的無名時期，更搭上了最近很火紅的電視實境節目《黑白大廚》，認為自己過往就像節目中所說的黑湯匙廚師一樣。

節目MC鄭在顯問了本次的嘉賓朴敘俊說，從什麼時候開始認為自己必須走上演戲這條路？首爾藝術大學戲劇科出身的朴敘俊，為何畢業不久就早早入伍了呢？朴敘俊則表示，因為當時一無所有，也沒有什麼有力的人脈，更說如果以最近很紅的《黑白大廚》來說的話，自己就像是黑湯匙廚師一樣的存在。



MC聽了也表示，其實所有大學畢業生也都會擔心畢業後靠什麼過活，那個時期真的很黯淡，特別是對一位必須成為演員的人來說，什麼都沒有的話更是感受很深刻。朴敘俊也表達自己當時的心情的確如此，也感到相當迷茫，但很多時候也只能硬著頭皮往前衝，自己也都不確定能不能做到，於是決定先解決兵役問題，所以甚至當時他連經紀公司都還沒找，就先入伍服兵役了。



退伍後的朴敘俊是因為演員金秀賢的協助，才得以進入經紀公司，朴敘俊表示自己在退伍後，透過了朋友的朋友介紹，而能夠拜託一位與金秀賢熟識的友人，希望也能夠有機會與金秀賢當時所屬的公司見面，而演員金秀賢也相當欣然協助，就這樣讓朴敘俊順利進入了這家大型經紀公司。原來朴敘俊與金秀賢還曾有過這樣的關聯性。



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