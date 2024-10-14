韓國人氣天團NCT127澳門舉行簽售及見面會

韓國人氣天團NCT127宣布將在澳門舉行專輯《WALK》簽售與特別見面會兩場活動！NCT127之前曾經造訪澳門，如今他們再度回來，今次的活動想必有很多與NCTzen互動。

「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT」將於10月21日在澳門舉行，五位成員Johnny、在玹、道英、廷祐、悠太將親臨現場，另外MARK和楷燦則會以視訊的方式參與。

此次活動的規模盛大，預計會吸引2000名粉絲參加，將會是澳門KPOP活動的一大盛事！本次活動更釋出寵粉福利！其中包含1:1拍立得、面對面簽售、團體合照等，最特別還有舉行一場二千人的特別見面會，讓不少粉絲期待！」

除了FANSIGN簽售會，這次活動還包含MEET’N GREET特別見面會，讓粉絲有機會與成員進行親密互動。

從10月8日至10月15日這七天內，粉絲可以在KLOOK專屬活動頁面購買專輯，獲取參加「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in MACAU」的機會。

這次活動是NCT127成員當兵前對於澳門粉絲的一次特別回饋，也是粉絲們期待已久的機會，千萬不要錯過！

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