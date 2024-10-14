韩国人气天团NCT127澳门举行签售及见面会

韩国人气天团NCT127宣布将在澳门举行专辑《WALK》签售与特别见面会两场活动！NCT127之前曾经造访澳门，如今他们再度回来，今次的活动想必有很多与NCTzen互动。

「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT」将於10月21日在澳门举行，五位成员Johnny、在玹、道英、廷佑、悠太将亲临现场，另外MARK和楷灿则会以视讯的方式参与。

此次活动的规模盛大，预计会吸引2000名粉丝参加，将会是澳门KPOP活动的一大盛事！本次活动更释出宠粉福利！其中包含1:1拍立得、面对面签售、团体合照等，最特别还有举行一场二千人的特别见面会，让不少粉丝期待！」

除了FANSIGN签售会，这次活动还包含MEET’N GREET特别见面会，让粉丝有机会与成员进行亲密互动。

从10月8日至10月15日这七天内，粉丝可以在KLOOK专属活动页面购买专辑，获取参加「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in MACAU」的机会。

这次活动是NCT127成员当兵前对於澳门粉丝的一次特别回馈，也是粉丝们期待已久的机会，千万不要错过！

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