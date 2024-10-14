宣佈回歸僅兩天！在粉絲們的強烈反對下，SM宣布：RIIZE承漢「確定退團」，很抱歉給粉絲們帶來傷害

RIIZE 成員承漢因私生活爭議時隔10個月決定回歸，但在宣佈回歸2天後突然宣布退團。

今日凌晨，負責 RIIZE 的 SM 娛樂的 Wizard Production（5中心）表示：「承漢爲了成員們和粉絲們，本人表明離開組合的意向。我們尊重藝人的決定，所以承漢沒有回歸 RIIZE，而是退團。」



去年9月以 RIIZE 出道的承漢在練習生時期私人拍攝的影片和照片在網路上流傳，引起爭議後，同年11月決定無限期中斷組合活動 。Wizard Production 在本月11日宣佈承漢將從下月開始重返組合活動，但粉絲們向 SM 公司送去抗議性謹吊花環等，表示強烈反對。

Wizard Production 表示：「之前我們認爲如果承漢能夠反省過去的錯誤，重新回歸舞臺，再次展現作為組合大更上一層樓的樣子，那麼應該能給藝人和粉絲們帶來更大的幸福，這是經過長時間的思考後做出的決定。在發佈回歸消息後，一一回味粉絲們的意見和反應，才明白我們的決定反而給粉絲們帶來更大的混亂和傷害。」



承漢當天也在粉絲社區 weverse 上傳了手寫信，表示：「我認為退出組合才是對大家最好的選擇，我不想再給粉絲們帶來更多的混亂和傷害，也不想給成員們、公司帶來更多的傷害和損失。」他還表示：「我想對再次給我機會而付出努力的公司和成員們表示感謝，雖然我有很多不足之處，但是對一直以來支持我的人們感到抱歉和感謝。喜愛 RIIZE 的粉絲們因爲我而互相爭吵，這讓我非常心痛。希望我所愛的 RIIZE 今後能受到更多的喜愛，我會真心爲他們應援的。」



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