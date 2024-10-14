《认识的哥哥》班底、搞笑艺人李陈镐赌博诈骗上亿韩元，李寿根＆BTS Jimin也被欺骗受害

李陈镐今早透过官方发表声明承认了非法赌博一事，向大众与数十名受害者道歉：「对那些信任我、借钱给我的人感到非常抱歉。我会努力地偿还这笔钱，直到我死为止。」

李陈镐（38岁）因非法网路赌博而被警方调查一事发表声明，并向大众致歉。韩媒《10 ASIA》独家报导称李陈镐欠下数亿美元，借钱给他的BTS防弹少年团Jimin、李寿根、永卓、河成云也被骗受害。他不仅向名人借钱，还使用私人贷款，让问题变得更加严重。



独家爆料中，提到李陈镐在2022年向 Jimin 借了一亿韩元，但后续却未履行还款义务，还将恶行蔓延到了其他名人。李陈镐更试图向《认识的哥哥》的成员借钱，李寿根就是受害者的代表，损失至少数千万韩元。李陈镐更用李寿根名义向他周围的人借钱，让李寿根遭受了重大的物质和精神损失。歌手永卓也是受害者之一，借完钱后就被断了联系，深受其害。歌手河成云也是受害者之一，他还有向一些电视台的高层、制作人和作家紧急借钱，但都没有偿还。



李陈镐表示：「2020年偶然开始在非法网路赌博的网站上玩游戏，结果背上了难以承受的债务，很晚才醒悟，因为熟人的严厉忠告，目前戒掉了赌博，但已经得到了很多人的经济帮助。」、「我每个月都在稳定地还钱，我打算好好努力偿还所有债务，直到我死为止。」、「金钱上的损失固然是损失，但最重要的是对那些信任我、借钱给我的人感到非常抱歉。每当有陌生电话号码打来时，我都会心跳加速，担心这件事何时公诸於世，每天都像是被挨打一般。」



「我以为透过承认一切并受到惩罚，至少可以摆脱这种焦虑不安感，但由於我必须工作才能偿还一些债务，产生了自私贪婪的想法，很抱歉忘记了自己作为公众人物的职责，一时错误的决定毁了一切，不能成为别人的好榜样。」、「我保证无论发生什么事，我都会偿还剩余的债务。我向那些对我引起社会争议并试图隐瞒此事感到失望的许多人低头致歉。我也会诚实地接受调查，为我所犯下的错误付出代价。」

另外，李陈镐原定今天出席 Netflix 娱乐节目《喜剧复仇》的记者发布会，也突然决定不出席活动了。

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