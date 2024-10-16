孔劉蔡貞安回看17年前的《咖啡王子一號店》！孔劉大讚：姊姊當年太美了，宛如初戀

2007年播出的《咖啡王子一號店》是廣大韓劇迷心目中的經典，由尹恩惠、孔劉、李善均和蔡貞安攜手主演。 該劇自播出以來，在韓國及其他亞洲國家都收穫了很好的口碑。

最近孔劉作客了蔡貞安的個人綜藝，兩人一邊觀看《咖啡王子一號店》一邊暢聊拍攝當時的趣事。 孔劉大讚：「姐姐當時超級美，不是被叫『蔡貞安顏值巔峰』嘛，和姐姐一起拍戲太舒服了，姐姐真的很像初戀，太美了。」孔劉還說：「感覺韓宥珠和崔漢傑在現實生活中應該不會有太多摩擦？ 所以我覺得他們會生活得很好。



在《咖啡王子一號店》中，蔡貞安飾演的是女二號「韓宥珠」，她是男二號崔韓聖（李善均 飾）的前女友，同時也是男主角崔漢傑（孔劉 飾）的初戀情人。 她有著時尚的外表和藝術氣質，散發出成熟的女性魅力，深深讓男一號、男二號迷戀。



여름만 되면 생각나는 드라마

커피프린스1호점~~^^

남자배우들도 멋있었지만 한유주역에 채정안배우때문에 봤었지

여자가봐도청순청순~

청순함이 사람으로 태어나면 채정안?

2007년도드라만데~지금봐도 이뻐 pic.twitter.com/A7aUUkJiKA — 꿈꾸는유니콘 (@hyedn8131) June 12, 2024

《咖啡王子一號店》在播出時收視率非常高，最高達到了27.8%，成為當年的熱門劇之一。 此劇不僅在韓國取得成功，在日本、中國及其他亞洲國家也大受歡迎。 它還被認為是韓劇歷史上的經典作品之一，尤其是對於推動孔劉、尹恩惠等演員的國際知名度有著重要作用。

此外，孔劉作客的這期內容將於10月17日公開。

헐 채정안 유튜브에 공유나와

17일 오후 7시https://t.co/NScsC4wZ18 — stay (@stay_710) October 14, 2024

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