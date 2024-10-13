BTS防彈少年團JIN《超級鮪魚》敲碗3年終釋出完整版！音源再次登頂Billboard，MV畫風更加獵奇爆笑
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BTS防彈少年團JIN《超級鮪魚》敲碗3年終釋出完整版！音源再次登頂Billboard，MV畫風更加獵奇爆笑

明星   2024年10月13日   星期日17:44   Sani  

（封面圖源：BIG HIT MUSIC，YouTube@BANGTANTV截圖）

JIN和團隊都是搞笑天才吧XD

防彈少年團成員JIN因為熱愛釣魚，2021年12月4日生日之際特地創作了一首《超級鮪魚》，希望為聽眾帶去快樂心情，歡快曲風和逗趣歌詞引起一致好評，率先公開的MV在YouTube突破1億播放量！《超級鮪魚》在2022年10月21日首次推出音源，次月5日便首次登頂 Billboard排行榜並保持一周。
（圖源：BIG HIT MUSIC）

唯一美中不足的是，當時這首歌只有第一段、長度僅1分13秒，令很多人感到不夠過癮，敲碗更長的完整版。

時隔3年，JIN終於不負眾望補全歌曲第二段，在今年6月的出道11年慶祝活動「2024 BTS FESTA」中首次表演完整版。 6月18日，Billboard Charts確認《超級鮪魚》再次登上世界歌曲暢銷榜（World Digital Song Sales）第一名。

10月11日，完整版《超級鮪魚》終於發售數字單曲音源，還有全新拍攝的特別MV！
（圖源：BIG HIT MUSIC）

MV取景於慶尚北道蔚珍郡海灘，JIN藉助鮪魚模型和後期CG帶來更加豐富逗趣的劇情，包含單膝跪地、拿出釣魚鉤向鮪魚作勢「求婚」，鮪魚的回答則是歌詞「哥，帶我走吧」，真的笑果十足XD

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