朴志训加盟柳海真&刘智泰&李浚赫古装片《和王一起生活的男人》，导演是《Signal》金银姬老公张恒俊

朴志训饰演朝鲜端宗，柳海真饰演电影标题中的「和王一起生活的男人」，此外还有刘智泰、李浚赫加盟，预计明年初开拍！

《和王一起生活的男人》讲述朝鲜第六代君主端宗被流放到江原道宁越之后的故事，是张恒俊导演的第一部古装电影。 本月9日张恒俊做客YT频道「VIVO TV」时表示主演阵容已经确定，除了之前已经见报的柳海真、刘智泰、李浚赫之外，首次透露朴志训也将出演。



朴志训作为童星演员出身，曾参加选秀节目《Produce 101》第二季并成功进入限定团Wanna One，近年通过漫改剧《弱美男英雄Class 1》获得好评。 7月有报导称，正在考虑接下端宗角色的演员是「因类型片给大众留下深刻印象的新人级演员」，看来说的就是原来就是《弱美男英雄Class 1》和朴志训XD



柳海真出演的很多古装片都大获成功，例如《王的男人》《田禹治：超时空争霸》《海贼：汪洋争霸》《凤梧洞战役》《昼盲神探》，其饰演的角色也屡受到好评。 这次担任第一男主角，格外引人期待。



张恒俊是韩国知名编剧金银姬的老公，近年来指导的作品包括科幻喜剧《老公不是人》、热血篮球电影《鲁蛇大翻身》、惊悚片《Open the Door》等，《和王一起生活的男人》是张恒俊首次尝试古装题材。

《和王一起生活的男人》由《犯罪都市》系列制作公司BA娱乐担任制作，Showbox负责发行。 Showbox仍对朴志训的出演消息含蓄表示「确实又在讨论」，朴志训方面则表示：「确实有获得选角，但因为制作方尚未正式宣布，所以十分谨慎。」既然导演已经放话，应该不会有太大变动。



此外，朴志训今年上半年通过KBS古装剧《幻像恋歌》与观众见面，《弱美男英雄Class 2》将由Netflix制作及播出。



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