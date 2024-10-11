好虐！《愛過之後來臨的》李世榮&坂口健太郎到底怎麼分手的？論及婚嫁才來挽回

《愛過之後來臨的》由李世榮與坂口健太郎組成韓日CP跨國合作，劇情、色調、音效到旁白設定都讓觀眾非常喜愛，開播即有好口碑，最新劇情已來到交叉點，甜蜜過去式後是虐心的現在式。

銜接第2集，崔紅（李世榮飾）經營的出版社巧合地，和成功成為作家、筆名為「佐佐江光」的青木潤吾（坂口健太郎飾）合作，「佐佐江光」寫的《愛過之後來臨的》寫的正是他們熱戀的故事，只可惜已是過往。難堪的是，崔紅還得暫時擔任潤吾來韓的翻譯，一次的採訪讓兩人陷入回憶。

潤吾止不住思念前攔截欲離開的崔紅，兩人在車裡寂靜了一回，崔紅才開口問他到底想說什麼，「之前想問你什麼、想對你說些什麼，我已經忘了」，潤吾紅著眼眶表示不知從何說起，也知道兩人已有遙遠距離，但他只是不願錯過這個機會、希望解開之間的誤會，豈知崔紅打住、表示自己要結婚了，不過心裡坦承「忘不了他」。



挑選婚紗時，崔紅不斷分心，想得都是潤吾。「孤獨會讓人坐立不安，寂寞會讓人變得脆弱，並且再加上年輕氣盛，一切都變得岌岌可危……」她回顧在日本最後那段日子，潤吾只想著打工而忽略自己，在最需要潤吾的時候，潤吾都沒能成為自己的依靠，崔紅也曾怨恨潤吾沒有挽留自己。



五年前，潤吾更早的前女友小林環奈（中村杏飾）也曾提醒潤吾挽留，但潤吾沒有。五年後中村杏又出現，說了類似的話：希望兩人復合，甚至更直接了，她抱住他：「我們結婚吧！」



「我試著忘記的，不是他，是愛著他的，我自己。」今晚播出的第4集，兩人仍各自陷在回憶泥沼中，為了脫離泥沼，崔紅會選擇和敏俊（洪宗玄飾）解除婚約？潤吾會選擇和等了自己五年的環奈步入禮堂？崔紅和潤吾終究還是得錯過彼此？



YouTube預告片下方網友看了激動留言「這樣的組合不常見，只有兩集像話嗎？不馬上給預告也讓人喘不過氣來！」、「每週一集太殘忍了……」、「雖然導演也很好，但這兩位選角真是神來一筆！」、「終於要公開第4集，度週如年嗚嗚」、「越看越覺得是比一般電影更大作品，對Coupang來說（韓國原製作電視台是Coupang Play）是巨作吧？」、「希望結局後能用電影院大銀幕和好音響觀看」……等等。

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