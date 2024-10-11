【韓網熱門】承漢回歸RIIZE親筆信公開：「感謝成員們再次拉住我的手」

SM娛樂今日宣佈承漢將於11月回歸RIIZE重啟活動，隨後承漢PO出親筆信透露心境。

承漢首先表達歉意和悔意：「出道前照片被公開時，雖然是我的模樣，但我也對自己感到非常失望和後悔，更何況成員和粉絲。 對於一開始就支持我的粉絲、因為我不懂事的行動而受到傷害的人們，致以歉意。 很對不起本應一起努力前進的成員們。 對當時的情況很抱歉，也對於不能一起活動感到絕望。 我讓大家如此失望，還能再次站上舞台嗎？ 能繼續做音樂嗎？」

隨後對成員們表達感謝：「這時成員們再次拉住我的手。 做出這一決定應該十分艱難，（成員們）給我機會，令我非常感激和抱歉。」

最後表示會更加努力活動、不拖累成員們積累的成就，立志成為有責任感的成員、「RIIZE必須的存在」。



韓國網友評論：

1. 你不走我走

2. 男人們的友情真是令人感動

3. 如果真心抱歉就退團啊

4. 帶著責任感離開吧，不要阻礙成員們的大好未來

5. 拉住你的不是成員，是公司做了錯誤決定

6. 闖禍成員必須退團的原因：總是拿隊友當擋箭牌

7. 粉絲們都在極力反對，SM完全不聽啊

8. 您哪位... 我入坑的時候沒有你啊

9. RIIZE慢走不送ᅲᅲ

10. 拜託SM推翻這個決定吧

11. 6個人剛剛好，為什麼非要帶上這顆炸彈ᅲ

12. RIIZE發展得很好，為什麼突然踩剎車

13. 歡迎回來ᅲᅲ

14. 成員們真的很善良，承漢以後會更努力的，RIIZE加油

15. 團體不會受到負面印象，承漢也有很多粉絲哦

出處：https：//theqoo.net/hot/3437849877，https：//theqoo.net/hot/3437920750

圖源：SM娛樂

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