好虐！《爱过之后来临的》李世荣&坂口健太郎到底怎么分手的？论及婚嫁才来挽回

《爱过之后来临的》由李世荣与坂口健太郎组成韩日CP跨国合作，剧情、色调、音效到旁白设定都让观众非常喜爱，开播即有好口碑，最新剧情已来到交叉点，甜蜜过去式后是虐心的现在式。

衔接第2集，崔红（李世荣饰）经营的出版社巧合地，和成功成为作家、笔名为「佐佐江光」的青木润吾（坂口健太郎饰）合作，「佐佐江光」写的《爱过之后来临的》写的正是他们热恋的故事，只可惜已是过往。难堪的是，崔红还得暂时担任润吾来韩的翻译，一次的采访让两人陷入回忆。

润吾止不住思念前拦截欲离开的崔红，两人在车里寂静了一回，崔红才开口问他到底想说什么，「之前想问你什么、想对你说些什么，我已经忘了」，润吾红著眼眶表示不知从何说起，也知道两人已有遥远距离，但他只是不愿错过这个机会、希望解开之间的误会，岂知崔红打住、表示自己要结婚了，不过心里坦承「忘不了他」。



挑选婚纱时，崔红不断分心，想得都是润吾。「孤独会让人坐立不安，寂寞会让人变得脆弱，并且再加上年轻气盛，一切都变得岌岌可危……」她回顾在日本最后那段日子，润吾只想著打工而忽略自己，在最需要润吾的时候，润吾都没能成为自己的依靠，崔红也曾怨恨润吾没有挽留自己。



五年前，润吾更早的前女友小林环奈（中村杏饰）也曾提醒润吾挽留，但润吾没有。五年后中村杏又出现，说了类似的话：希望两人复合，甚至更直接了，她抱住他：「我们结婚吧！」



「我试著忘记的，不是他，是爱著他的，我自己。」今晚播出的第4集，两人仍各自陷在回忆泥沼中，为了脱离泥沼，崔红会选择和敏俊（洪宗玄饰）解除婚约？润吾会选择和等了自己五年的环奈步入礼堂？崔红和润吾终究还是得错过彼此？



YouTube预告片下方网友看了激动留言「这样的组合不常见，只有两集像话吗？不马上给预告也让人喘不过气来！」、「每周一集太残忍了……」、「虽然导演也很好，但这两位选角真是神来一笔！」、「终於要公开第4集，度周如年呜呜」、「越看越觉得是比一般电影更大作品，对Coupang来说（韩国原制作电视台是Coupang Play）是巨作吧？」、「希望结局后能用电影院大银幕和好音响观看」……等等。

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