《我们结婚了》最经典「亚当夫妇」还在ㅠㅠ 赵权&佳人晒情侣照，亲昵抱抱超甜♥

2009年～2011年曾在综艺《我们结婚了》结为夫妇的2AM成员赵权及Brown Eyed Girls佳人，昨（10）日晚间突然晒「情侣照」，让大批死忠观众、CP粉激动不已。

赵权突Po和佳人特地拍的情侣人生四格照，连动态影片也放上来，还有张路边随手拍的贴近自拍。一张张画面让CP粉简直「要疯掉」，赵权从后方环抱佳人，还勾肩搭背脸贴脸，两人拍摄当下就像真情侣，完全回到了十多年前两人还「在婚」的热恋模样了吧？



赵权发文写「我买了花你请客吧。2024／回忆中的ADAM（亚当夫妇）」并标记佳人，「我买了花你请客吧」正是赵权的solo歌曲〈告白的那天〉（告白的日子）经典歌词，歌曲也带著两人珍贵的回忆，发行当时佳人可是替他的初舞台准备许多呢！包括秘密上台当Dancer！



赵权的贴文花几小时就破10万赞，底下网友留言「哇，是传奇情侣」、「我们学生时期的两位」、「啊啊啊回忆」、「疯了想起过去」、「我的天啊想起小时候」、「眼泪要流出来了，想起疯狂的过去」，也有不少人说两人都没变，或是留言两人的定情曲〈我们相爱了〉歌词。论坛Theqoo也有篇‎热门讨论‎，大家一样都被勾起回忆，也说两人互动很可爱、模样都没变。



回顾亚当夫妇的这些年，亚当夫妇可称为《我们结婚了》最经典夫妇，是首个拥有高人气且婚期延续一年以上的夫妇，就算下车后仍有联系不尴尬，偶尔还是能从赵权节目上的访问听到佳人，2014年两人又出了合唱曲〈Q&A〉，2015年综艺《Sugar Man》同框，2016年甚至合作舞台〈绽放〉。



近几年，佳人因‎非法使用丙泊酚（俗称牛奶针）‎暂停活动进入反省期，不再出现於萤光幕前，今年Brown Eyed Girls包括佳人在内的四人（JeA、Miryo、Narsha、佳人）密切合体，回归似乎有望，四人不仅合体替JeA弟弟唱祝歌，还一起登上Miryo主持的广播节目《Miryo's Freestyle》。上个月JeA举行生日派对发了张与佳人的合照感谢她「突然出现」，当时赵权也留言说自己「突然见到了佳人姐姐」，引起一些讨论，没想到两人很快就约见面了，带给大家扎扎实实一记回忆杀。

▼JeA弟弟婚礼，Brown Eyed Girls献唱经典歌曲〈Abracadabra〉



▼《Miryo's Freestyle》Brown Eyed Girls合体



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