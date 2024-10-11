SM宣布承漢11月正式回歸RIIZE！官宣前一小時剛被爆料「要退隊」，6名成員均知曉+同意

因私生活爭議而被暫停活動的洪承漢，RIIZE歸隊計劃最終失敗。

SM娛樂直到近期為止還一直在商討如何讓承漢回歸RIIZE，歷經長時間討論之後得出了「難以歸隊」的結論，而最大原因則是RIIZE粉絲難以接受他的回歸，這也是SM娛樂在承漢在暫停活動10個月後做出的決定。 據韓媒「SWAY」11日上午9時左右的獨家報導，SM娛樂還將在近期讓他退隊，而Shotaro（將太郎）、恩奭、成燦、元彬、炤熙和Anton等成員也已同意他退出。



承漢出道後接連被爆私生活混亂，爭議開始於他在練習生時期與女友的親密照片洩露，隨後又陸續爆出他與女友開私人帳號直播的片段、吐槽其他偶像（如TXT成員秀彬）的言論，以及他未成年吸菸的照片。 一系列事件引起大量粉絲和公眾的不滿。 隨著輿論壓力增加，SM娛樂宣布承漢將無限期暫停活動，並且會以六人體制繼續團體活動。 承漢也發表了手寫信，為他的過去行為道歉，並表示會深刻反省。



*延伸閱讀： SM發通告：RIIZE承漢無限期暫停活動

最新消息：

11日上午10時左右（韓國本地時間），負責製作RIIZE的Wizard Production發佈聲明表示：「謹慎地向粉絲們說明關於成員承漢回歸及RIIZE未來活動方向的消息。 正如粉絲們所知，由於出道前的私人生活問題，承漢已暫停團隊活動約10個月了。 承漢承認自己過去的行為是錯誤的，並對成員和粉絲們感到非常抱歉，至今已接近一年未進行任何活動。 我們也認識到承漢過去的行為並不符合藝人的標準，因此對他的活動重啟時間進行了長時間的討論和考慮。 對於未能及時告知承漢的活動相關消息，導致粉絲們不僅感到疑惑，甚至產生擔憂和憂慮，我們對此表示理解。 同時，由於各方面的深思熟慮，直到現在才宣佈關於RIIZE未來活動方向的決定，我們對此深表歉意。」



聲明最後寫道：「RIIZE的下一個章節，從出道前便傾注心血進行策劃，我們認為在7名成員共同參與下將會更加有意義。 經過多次與工作人員及成員的討論，最終決定讓承漢回歸團隊。 承漢將在經過一段時間的準備後，逐步參與11月計畫中的部份團隊行程，並將再次與粉絲們見面。」



라이즈를 사랑해 주시는 브리즈 여러분께 pic.twitter.com/EMv3O6qYXm — RIIZE (@RIIZE_official) October 11, 2024

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