《正年》導演談刪除重要配角「芙蓉」內幕：粉絲+酷兒身份，我也覺得很惋惜

演技派女演員金泰梨主演的新劇《正年》開播在即，卻已經掀起多次熱議，其中一個就是刪除了原作中重要角色「芙蓉」，日前導演就此做出了解釋。

10月10日下午，tvN新週末劇《正年》在首爾永登浦區的康萊德酒店舉行了製作發佈會。 金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、鄭恩彩、金允慧等主演以及導演鄭知仁出席了活動，並就作品進行了多方面的討論。



在改編過程中，原作中的主要角色「芙蓉」被刪除，她是尹正年（金泰梨 飾）的頭號粉絲，並與正年有著微妙的關係，是原作故事中的一大看點，因為她不僅是正年的頭號粉絲，還象徵了粉絲文化、酷兒（queer、同性戀者）身份，以及女性獨立等重要主題。 廣大原作粉認為，「芙蓉」在劇情中的象徵意義無法輕易被替代或刪除，尤其是她與正年之間的特殊關係，以及她所代表的多元化主題，都有著深遠的影響。 因此，「芙蓉」被刪除讓許多期待看到這一角色活躍在螢幕上的粉絲感到失望和不滿。

對此，鄭導演解釋道：「關於芙蓉這個角色的考慮，其實在我接手之前就已經有了，在與原作作者討論的過程中，考慮到12集的篇幅，我們討論了如何集中講述故事，為了讓沒有看過原作的觀眾也能接受，我們不得已刪除了這個角色，這也是讓我感到遺憾的部份。 我認為，我們盡可能集中展現了梅蘭國劇團和各個角色的故事。」



鄭導演還表示：「芙蓉在原作中象徵意義重大，她既代表了粉絲的身份，也代表了酷兒的身份，還有作為一個自主女性向前邁進的積極身份。 與其把這些象徵性侷限在某一個角色，我們更希望通過整部劇中盡力展現了這些內容，這也是與編劇和演員們討論後的結果。 現在說太多可能會劇透，大家看了劇後就會明白。」

《正年》講述的是1950年代韓國戰爭結束後，天生嗓音出眾的少女正年加入女子國劇團並成長的故事，將於12日晚首播。

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