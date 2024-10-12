《妈妈朋友的儿子》里青梅竹马变情侣的亲热戏连庭沼玟也不满意：更希望能通过动作和氛围来表达

丁海寅和庭沼玟主演的浪漫喜剧《妈妈朋友的儿子》日前正式落幕，大结局收视率高达8.5%，创下了开播以来最高收视率，为整部剧画上了圆满的句号。

电视剧结束后，扮演女主角「石榴」的庭沼玟接受了韩媒采访，谈到了之前在韩网上掀起争议的床戏，该段剧情是描写了青梅竹马的石榴和承效从好友升级为恋人的重要桥段，没有火热的初夜，只剩下盖被子聊天，被观众们疯狂吐槽「从未见过如此正经的床戏」。



*延伸阅读：《妈妈朋友的儿子》这一幕引观众强烈不满：零悸动、零浪漫，一本正经到这个程度也是少见

对此庭沼玟坦诚地表示：「我在看自己作品的时候总是感到有遗憾，因为我对作品怀有很深的感情，所以会有一些别人看不到的遗憾。 有时候，哪怕再拍一次，那一刻可能已经是最好的表现了。 但大多数情况下，还是会有不满足。 那场戏也是如此，我个人觉得稍有遗憾。 我希望能更注重亲密感，更多通过动作、氛围和能量来表达，而不是通过台词。」



剧中关於「石榴」三年前患有癌症的设定，也引发了观众的分歧。 一些观众认为这一情节显得有些牵强。 庭沼玟回应道：「我在拍摄时是通过口头，而非剧本了解了这个设定。 我想，如果大家再回看前面的部份，应该能更好地理解石榴的行为和敏感之处。」

此外，剧末没有直接呈现承效和石榴的婚礼场景，也让部份观众感到遗憾。 庭沼玟再次解释：「我努力接受剧本中已经确定的部份，并在此基础上尽我所能提供想法，丰富角色和情节。」

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