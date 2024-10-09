話題韓劇《重組家庭》今晚登陸黃Viu：黃寅燁、鄭彩娟、裴賢成，兄妹驚變三角戀？！

改編自人氣陸劇《以家人之名》，由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢成領軍的Viu Original原創治癒系韓劇《重組家庭》定檔今晚（9日）首播，香港觀眾逢星期三晚上可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度，讓你暖著心度過秋冬。

Viu Original治癒韓劇《重組家庭》講述三個沒有血緣關係的金山河（黃寅燁 飾）、尹珠媛（鄭彩娟 飾）和姜海俊（裴賢成 飾）因為各自的家庭變故，成為了彼此新的家人；十年後，兄妹三人再次相遇，由此展開了一段青春羅曼史。《重組家庭》原作《以家人之名》於2020年播出後熱爆亞洲，三位主演譚松韻、宋威龍和張新成亦人氣急升，成為炙手可熱的影視新貴，難怪翻拍韓版的消息傳出後，瞬即讓亞洲劇迷帶來期待。



黃寅燁再披校服

繼《重回18歲》、《女神降臨》和《魔幻之音》後，現年33歲的黃寅燁再度披上校服，今次他在新劇飾演「大哥」金山河（原角色凌宵），角色不但擁有人人羨慕的帥氣外表，也是一位模範學生，但是因為某些童年經歷，使他和父親金大旭（崔武成 飾）保持著微妙關係。



談到選擇《重組家庭》作為闊別兩年的回歸作，黃寅燁認為家庭題材是一重大因素：「就像標題一樣，角色互相擁抱、安慰、治癒的故事對我來說很有吸引力；而我飾演的金山河雖然外表冷酷，但是內心溫暖細膩，他是一個重視行動多於言語的人，所以我嘗試用眼神來做戲。為了與角色100%同步，我付出了很多努力，我希望至少能夠在螢幕上呈現出90%，因為我真的很喜歡這個角色。」



裴賢成自比能量飲品



新一代男神接班人裴賢成則在《重組家庭》飾演金山河的「弟弟」姜海俊（原角色賀子秋），年幼的海俊被尹珠媛的父親收養後，一直比任何人努力生活，裴賢成形容角色是「人間能量飲品」：「他總是帶著燦爛的笑容，為周圍的人帶來清爽和明亮的能量！我想好好地表現出一個外表光鮮亮麗但內心痛苦的角色，所以我刻意展示出更陽光的一面，但是我認為海俊越正向，觀眾就會覺得他越可憐。」想知道金山河和姜海俊有著甚麼不為人知的過去，就要在10月9日起逢星期三晚上10時30分緊貼「黃Viu」，準時收看Viu Original治癒韓劇《重組家庭》！



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