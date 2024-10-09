「恶搞海报大师」又来了！Epik High 高度还原《背著善宰跑》不是P图，而是真人拍摄～

【影片】Epik High 这次还原度太高了，请收下我的膝盖。XD

韩媒的标题也特别爆笑，像是「准备好被起诉」Epik High 令人震惊的模仿、「背著善宰跑」变成「背著善雄跑」（成员Tablo本名是李善雄），超高度还原引发了热烈关注。





人气 Hip Hop 团体 Epik High（Tablo、Mithra、Tukutz）透过官方SNS公开了2024年单独演唱会的最新模仿海报，Tablo 和 Tukutz 穿著校服，打扮成热门韩剧《背著善宰跑》的主角。网友一开始以为是Ｐ图，结果看了官方的花絮才得知，居然是超有诚意的真人cosplay啊！！



作为「恶搞海报大师」，Epik High 用心打扮的反串造型为粉丝们带来了欢声笑语。早先公开的活动海报还有热门电影《破墓》（파묘）谐音改为《派对》（파티），提高了粉丝们对演出的期待。





Epik High计划透过年底举办的这场演出，以幽默的对谈和充满活力的现场表演俘获观众们的耳朵，期待用一系列多元化的曲目为粉丝们呈现出特别的年终礼物。



他们 2024 的年末演唱会将於12月20日至22日在首尔奥林匹克手球竞技场举行。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻