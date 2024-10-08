【韓網熱門】出道舞台影響力最大的兩個女團！網友：認可！至今仍然傳奇級

K-POP圈每年都出道不少新偶像團，在激烈的競爭之下，有些團尚未出名就默默解散了，最近theqoo上網友們探討了「出道影響力最大的兩個女團」，一個就是2NE1，一個則是miss A。

2NE1：2009年《FIRE》



miss A：2010年《Bad Girl Good Girl》



韓國網友評論：

1. 2NE1讓我有種她們已經在很紅的狀態下出道的感覺，miss A則是那種不知道從哪裡強勢蹦出來的感覺

2. miss A因為秀智火了一次，又因為兩名外國成員翻車一次

3. 我雖然是2NE1的粉絲，但是掀翻出道舞台的還是miss A

4. miss A！！！對我來說，秀智到現在都還是傳奇級人物

5. 我覺得是SES啊

6. 兩隊都是傳奇級

7. 2NE1全員厲害，miss A我只認可秀智

8. 我覺得是BLACKPINK

9. Miss A瘋了，完全瘋了

10. 秀智出道的時候我們學校都瘋了

11. 當時2NE1是新人，《人氣歌謠》出道舞台足足有6分鐘，大受衝擊

12. 除了這兩個團，其他團都已經想不起來了，可想而知她們影響力有多大

13. 2NE1真的大受衝擊，歌完全瘋了

14. 我想著miss A進來的，不過2NE1的出道舞台有一種她們已經有n年經驗的感覺

15. 我個人覺得是miss A和NewJeans

16. 因為很多人都說2NE1是女版BIGBANG，我特意去看了，震驚到我懷疑這是她們的出道舞台嗎？ 實力超強！miss A則是誰都不認識，看到秀智第一眼之後全網都在討論她，當時她還是齊劉海造型

17. 現在看來miss A出道前沒有宣傳，真的很好啊

18. 突然想起來出道舞台之後秀智因為太美全網都在討論她

19. 我就知道大家心中想到的肯定是這兩團

20. 兩團的live更厲害，連呼吸聲都聽得到

21. 7月裡悄悄出道，然後一整年都是第一名

22. 我其實不怎麼看音樂節目，但是這兩團出道第二天就火了，我居然會去找她們的舞台來看

23. 還有f（x）

24. 看完《FIRE》完全驚呆了，遊戲舞台說的就是這種感覺吧

原文：https://theqoo.net/square/3433481126

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