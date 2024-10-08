【韩网热门】出道舞台影响力最大的两个女团！网友：认可！至今仍然传奇级

K-POP圈每年都出道不少新偶像团，在激烈的竞争之下，有些团尚未出名就默默解散了，最近theqoo上网友们探讨了「出道影响力最大的两个女团」，一个就是2NE1，一个则是miss A。

2NE1：2009年《FIRE》



miss A：2010年《Bad Girl Good Girl》



韩国网友评论：

1. 2NE1让我有种她们已经在很红的状态下出道的感觉，miss A则是那种不知道从哪里强势蹦出来的感觉

2. miss A因为秀智火了一次，又因为两名外国成员翻车一次

3. 我虽然是2NE1的粉丝，但是掀翻出道舞台的还是miss A

4. miss A！！！对我来说，秀智到现在都还是传奇级人物

5. 我觉得是SES啊

6. 两队都是传奇级

7. 2NE1全员厉害，miss A我只认可秀智

8. 我觉得是BLACKPINK

9. Miss A疯了，完全疯了

10. 秀智出道的时候我们学校都疯了

11. 当时2NE1是新人，《人气歌谣》出道舞台足足有6分钟，大受冲击

12. 除了这两个团，其他团都已经想不起来了，可想而知她们影响力有多大

13. 2NE1真的大受冲击，歌完全疯了

14. 我想著miss A进来的，不过2NE1的出道舞台有一种她们已经有n年经验的感觉

15. 我个人觉得是miss A和NewJeans

16. 因为很多人都说2NE1是女版BIGBANG，我特意去看了，震惊到我怀疑这是她们的出道舞台吗？ 实力超强！miss A则是谁都不认识，看到秀智第一眼之后全网都在讨论她，当时她还是齐刘海造型

17. 现在看来miss A出道前没有宣传，真的很好啊

18. 突然想起来出道舞台之后秀智因为太美全网都在讨论她

19. 我就知道大家心中想到的肯定是这两团

20. 两团的live更厉害，连呼吸声都听得到

21. 7月里悄悄出道，然后一整年都是第一名

22. 我其实不怎么看音乐节目，但是这两团出道第二天就火了，我居然会去找她们的舞台来看

23. 还有f（x）

24. 看完《FIRE》完全惊呆了，游戏舞台说的就是这种感觉吧

原文：https://theqoo.net/square/3433481126

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