BIGBANG 3人完整體計畫登11月「2024MAMA」舞台！

男團BIGBANG將以完整體舞台重新聚首。

據韓媒報導，G-Dragon、太陽和大聲正在討論將於11月舉行的「2024 MAMA AWARDS」上進行完整體舞台的表演。今年的「MAMA AWARDS」將於11月21日在美國洛杉磯、1月22日至23日在日本大阪舉行。

BIGBANG預計以完整體形式在「MAMA」聚首，是自2015年以來，時隔9年的首次。儘管他們在2022年憑藉《春夏秋冬》獲得了「Best Vocal Performance Group」獎項，但當時並未登台表演。



此前，三人在今年9月舉行的太陽個人演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR]》中有過驚喜表演，但「MAMA」卻是全球K-POP歌迷關注的國內代表性K-POP頒獎典禮，意義更大，因此歌迷們十分期待他們能否再次留下傳奇級別的演出。



BIGBANG自2006年出道後，成為2000至2010年代無可取代的代表性男團，受到廣泛喜愛。此後，2019年成員勝利宣佈退出，除他以外的四位成員在2022年發佈《春夏秋冬》。 T.O.P又於去年5月宣佈退出組合，BIGBANG成為三人組合。

目前三位成員也各自展開了活躍的個人活動。 G-Dragon最近完成tvN節目《You Quiz on the Block》的錄製，並預告即將發行個人專輯，賺足廣大歌迷的期待感。 太陽最近以韓國為起點，陸續在大阪、東京、香港、吉隆坡、台北等亞洲地區進行巡演。另外，大聲目前正在出演MBN節目《韓日Top Ten Show》，並通過YouTube頻道展開了活躍的活動。

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