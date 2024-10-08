藝人本性不過如此？？《兩天一夜》「禮儀測試」只有文世潤過關，曹世鎬遭罵「快下車吧」

KBS電視台招牌綜藝《兩天一夜》播出多年，一直是好口碑綜藝，沒想到最新一期卻因為節目組的「禮儀測試」直接翻車，看得觀眾們怒斥「藝人是什麼貴族嗎？」

上週播出的節目中進行了「禮儀測試」，測試內容是讓節目組裡年紀最小的作家搬運沉重的物品，觀察成員們的反應。測試結果除了文世潤外，其餘成員都忽視作家的困境，引發了觀眾的不滿和批評。



在測試中，金鍾旼是第一個接受測試的人，雖然他注意到了作家正拎著沉重的物品，但並沒有主動幫忙。 接著，DinDin、柳善皓、曹世鎬、李準也沒有伸出援手。 特別是曹世鎬，他甚至沒有抬頭看作家一眼，直接低頭玩手機走了過去。唯一通過測試的是文世潤，他看到作家拎著重物，主動上前幫忙並關切地詢問她要將東西搬到哪裡去。



事後，看到測試錄像的成員們紛紛找藉口來為自己的行為辯解。金鍾旼解釋說自己擔心如果主動幫忙，作家可能會覺得尷尬。 DinDin則強調他對作家使用了尊稱，認為這是一種尊重。而曹世鎬則辯解自己完全不記得有這回事，顯得十分驚訝。



觀眾對此事反應強烈，批評節目中的成員沒有表現出應有的禮貌和關懷，紛紛表示「連基本的禮儀都沒有」、「看到工作人員搬著重物不幫忙太讓人失望」、「完全沒好感」、「之前《無限挑戰》裡有過類似的測試，成員們都很熱心，這節目完全不同啊」、「鏡頭之外展露出了本性」、「搞不懂劉在錫為什麼這麼愛和曹世鎬一起做節目」、「曹世鎬最垃圾，快退出吧」等。 同時也有部份網友認為「文世潤很棒，但其他人也不至於被罵吧」、「原來有節目專門做出來是為了讓嘉賓挨罵啊，做自己的事情不給別人添麻煩就行了啊，為什麼一定要要求他人來幫你呢」等，由於爭議的擴大，節目組已經從官方頻道刪除相關片段。

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