BIGBANG 3人完整体计画登11月「2024MAMA」舞台！

男团BIGBANG将以完整体舞台重新聚首。

据韩媒报导，G-Dragon、太阳和大声正在讨论将於11月举行的「2024 MAMA AWARDS」上进行完整体舞台的表演。今年的「MAMA AWARDS」将於11月21日在美国洛杉矶、1月22日至23日在日本大阪举行。

BIGBANG预计以完整体形式在「MAMA」聚首，是自2015年以来，时隔9年的首次。尽管他们在2022年凭藉《春夏秋冬》获得了「Best Vocal Performance Group」奖项，但当时并未登台表演。



此前，三人在今年9月举行的太阳个人演唱会《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR]》中有过惊喜表演，但「MAMA」却是全球K-POP歌迷关注的国内代表性K-POP颁奖典礼，意义更大，因此歌迷们十分期待他们能否再次留下传奇级别的演出。



BIGBANG自2006年出道后，成为2000至2010年代无可取代的代表性男团，受到广泛喜爱。此后，2019年成员胜利宣布退出，除他以外的四位成员在2022年发布《春夏秋冬》。 T.O.P又於去年5月宣布退出组合，BIGBANG成为三人组合。

目前三位成员也各自展开了活跃的个人活动。 G-Dragon最近完成tvN节目《You Quiz on the Block》的录制，并预告即将发行个人专辑，赚足广大歌迷的期待感。 太阳最近以韩国为起点，陆续在大阪、东京、香港、吉隆坡、台北等亚洲地区进行巡演。另外，大声目前正在出演MBN节目《韩日Top Ten Show》，并通过YouTube频道展开了活跃的活动。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻