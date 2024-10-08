艺人本性不过如此？？《两天一夜》「礼仪测试」只有文世润过关，曹世镐遭骂「快下车吧」

KBS电视台招牌综艺《两天一夜》播出多年，一直是好口碑综艺，没想到最新一期却因为节目组的「礼仪测试」直接翻车，看得观众们怒斥「艺人是什么贵族吗？」

上周播出的节目中进行了「礼仪测试」，测试内容是让节目组里年纪最小的作家搬运沉重的物品，观察成员们的反应。测试结果除了文世润外，其余成员都忽视作家的困境，引发了观众的不满和批评。



在测试中，金钟旼是第一个接受测试的人，虽然他注意到了作家正拎著沉重的物品，但并没有主动帮忙。 接著，DinDin、柳善皓、曹世镐、李准也没有伸出援手。 特别是曹世镐，他甚至没有抬头看作家一眼，直接低头玩手机走了过去。唯一通过测试的是文世润，他看到作家拎著重物，主动上前帮忙并关切地询问她要将东西搬到哪里去。



事后，看到测试录像的成员们纷纷找藉口来为自己的行为辩解。金钟旼解释说自己担心如果主动帮忙，作家可能会觉得尴尬。 DinDin则强调他对作家使用了尊称，认为这是一种尊重。而曹世镐则辩解自己完全不记得有这回事，显得十分惊讶。



观众对此事反应强烈，批评节目中的成员没有表现出应有的礼貌和关怀，纷纷表示「连基本的礼仪都没有」、「看到工作人员搬著重物不帮忙太让人失望」、「完全没好感」、「之前《无限挑战》里有过类似的测试，成员们都很热心，这节目完全不同啊」、「镜头之外展露出了本性」、「搞不懂刘在锡为什么这么爱和曹世镐一起做节目」、「曹世镐最垃圾，快退出吧」等。 同时也有部份网友认为「文世润很棒，但其他人也不至於被骂吧」、「原来有节目专门做出来是为了让嘉宾挨骂啊，做自己的事情不给别人添麻烦就行了啊，为什么一定要要求他人来帮你呢」等，由於争议的扩大，节目组已经从官方频道删除相关片段。

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