全炫茂和fromis_9池原一起看2NE1演唱會傳出戀愛說！官方回應：確實一起去了，但沒有交往

韓媒連兩人看演唱會的互動細節也寫在報導中分享，因此傳出了戀愛的消息。

텐아시아 報道中指出，主持人全炫茂（47歲）與女團fromis_9成員朴池原（26歲）一起觀看了5日在首爾松坡區奧林匹克公園舉行的2NE1演唱會。

兩人並不是因為節目活動而參加，而是以私人行程觀看了演出，並且肩並著肩坐著一起觀賞表演。當天，全炫茂在自己的Instagram帳號上發佈了與SHINee成員Key的合照，當時池原就坐在他身旁，刻意沒有讓她出現在照片中。

▼照片中祝賀Key新歌〈Pleasure Shop〉拿下音樂節目的冠軍一位：（全炫茂貼文底下也出現了很多詢問他和池原一起看演唱會的相關留言）







當攝影機捕捉到他們時，池原有些慌張，全炫茂隨即站起來進行舞蹈挑戰，成功將所有的注意力引向自己。而在演唱會結束後，全炫茂依然與池原同行。





對此，池原的經紀公司Pledis娛樂相關人士向媒體透露：「池原確實與全炫茂一起參加了2NE1的演唱會，因為他們的英文老師是同一個人，所以才會同行。」強調兩人並沒有在交往，不是戀愛的關係。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞