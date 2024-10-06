BTS《奔跑吧碩珍》邀請到與Jin同名的池錫辰出演，規模超大感嘆是《Running Man》等級有夠誇張

BTS防彈少年團的Jin（金碩珍、김석진），與同名的王鼻子大哥池錫辰（지석진）同框演出，規模超大直接致敬《Running Man》，追人＋撕名條＋關監獄，粉絲們看了也感到相當吃驚。

BTS Jin 退伍後認真拍攝網路綜藝《奔跑吧碩珍》獲得了相當高的人氣，每一集的挑戰主題都相當多變化，此次更是邀請來了《Running Man》的元老成員池錫辰出演，兩人在節目中的互動爆笑又有趣。



特別是下集節目中，製作組安排了將近50位跑者，大玩追人撕名條的經典遊戲，規模也非常得大，池錫辰感嘆完全就是用《Running Man》大製作的等級在準備，感到非常驚訝，Jin 則回應都是在致敬沒錯。



▼《奔跑吧碩珍》下集：找出真正的碩珍&錫辰吧！



Jin 的臭手和綜藝感也讓池錫辰感到非常佩服，上集的節目尾聲忍不住發出邀請，問Jin願不願意來當《Running Man》的出租成員，來出演個四周吧！XD



▼《奔跑吧碩珍》上集：池錫辰與金碩珍相見歡，一起吃飯玩福不福遊戲！



PS：不過，我個人最佩服的，就是已經58歲的池錫辰，依舊相當賣力地奔跑且活躍的錄製節目，不愧是《Running Man》的元老成員啊！

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