2日下午,SEVENTEEN 成員圓佑出席精品品牌 BURBERRY 旗艦店開業紀念活動。

當天,圓佑以新髮色紫髮亮相,立刻在X(舊推特)引發熱烈討論。他穿著墨綠色毛衣搭配品牌經典格紋的褲子,展現秋季時尚。



另外,SEVENTEEN 確定在10月14日帶著迷你12輯《SPILL THE FEELS》回歸。新專輯發行之前,他們將在10月12、13日於高陽體育場舉辦演唱會「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」,預計在演唱會上公布新歌。



