超敬業！金泰梨為了拍攝《正年》準備很長的時間：3年前就開始學唱「盤索里」、還去木浦學習方言！

由喜劇人張度練（張度妍）主持的人氣網路節目《Salon Drip》最新一集由《正年》的主演金泰梨、辛叡恩出演。

《正年》以女性國劇為背景，講述擁有聲樂天賦的少女「尹正年」，克服自身局限性，最終成為頂級演員的成長歷程。節目中，金泰梨、辛叡恩透露為了拍攝《正年》準備了很長的時間。



當天，金泰梨表示自己從2021年4月就開始學習盤索里（판소리，韓國傳統曲藝），她說：「挑戰盤索里沒有負擔，雖然我認爲這不是件容易的挑戰，但因為喜歡學習。」不過...金泰梨也說現在連唱歌謠都會變成盤索里，因爲太生氣了，所以都不唱 XD 除了學習學習盤索里外，金泰梨飾演的「尹正年」是木浦出生的，為了學習方言也進行語言進修，真的非常努力啊！（之前在《二十五，二十一》中，她為了詮釋擊劍選手，在開拍前近半年就已開始接受訓練）



辛叡恩則坦言比起作品，更苦惱的是：「我能唱歌嗎？聲音不是短時間內就能解決的，也不是努力就能解決的範圍，但因為想出演這部作品，所以還是決定出演。」就這樣兩人成為戰友關係，一起學習盤索里。



另外，《正年》由《衣袖紅鑲邊》 鄭知仁導演執導，《走進你的時間》的崔孝妃編劇執筆，從開拍就宣告「華麗的全女性主演陣容」，這在韓劇中也算是非常罕見，讓觀眾都十分好奇！10月12日將在 Disney+ 同步上線～



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