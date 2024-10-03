爆笑十九禁！ 《因為不想吃虧》衍生劇《社長的菜單》今日公開全2集，李相二&韓智賢睡衣誘惑劇照公開

新劇《社長的菜單》改編自tvN《因為不想吃虧》母單作家南紫妍的十九禁網路小說，同時沿用兩部劇的世界觀、由李相二和南智賢擔任主演，比《因為不想吃虧》更加火辣大膽！

《社長的菜單》劇中，南紫妍（韓智賢 飾）附身到小說女主角營養師「徐妍瑞」身上，與小說男主角姜夏俊（李相二 飾）展開難以預測的成人浪漫劇情。 紫妍從昏迷中醒來，發現自己變成徐妍瑞，而社長姜夏俊居然不是暗戀對象呂河俊的模樣，而是那個寫惡評的酸民福奎賢！

最新公開的劇照中，徐妍瑞穿著性感睡衣對姜夏俊展開誘惑，下一秒躺在床上卻露出驚訝表情，令人好奇究竟發生何事。



奎賢與紫妍在《因為不想吃虧》中是酸民與作家的關係、一開始互相憎惡至極，然而在衍生劇中卻展現出截然相反、張力滿格的化學反應，究竟他們之間有著什麼樣的隱藏故事？



製作組表示李相二和韓智賢在兩部劇中一人分飾兩角表現優秀，且在衍生劇中展現出與原作截然不同的魅力，叮囑大家追劇時不妨與原作進行對照，切勿錯過任何一個鏡頭XD



此外，《因為不想吃虧》衍生劇《社長的菜單》已於今天3日（週四）中午12點在TVING獨家公開第1、2集全集，同時在海外通過亞馬遜Prime Video以《Spice Up Our Love》為標題在全球240多個國家同步上線。

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