爆笑十九禁！ 《因为不想吃亏》衍生剧《社长的菜单》今日公开全2集，李相二&南智贤睡衣诱惑剧照公开

新剧《社长的菜单》改编自tvN《因为不想吃亏》母单作家南紫妍的十九禁网路小说，同时沿用两部剧的世界观、由李相二和南智贤担任主演，比《因为不想吃亏》更加火辣大胆！

《社长的菜单》剧中，南紫妍附身到小说女主角营养师「徐妍瑞」身上，与小说男主角姜夏俊（李相二 饰）展开难以预测的成人浪漫剧情。 紫妍从昏迷中醒来，发现自己变成徐妍瑞，而社长姜夏俊居然不是暗恋对象吕河俊的模样，而是那个写恶评的酸民福奎贤！

最新公开的剧照中，徐妍瑞穿著性感睡衣对姜夏俊展开诱惑，下一秒躺在床上却露出惊讶表情，令人好奇究竟发生何事。



奎贤与紫妍在《因为不想吃亏》中是酸民与作家的关系、一开始互相憎恶至极，然而在衍生剧中却展现出截然相反、张力满格的化学反应，究竟他们之间有著什么样的隐藏故事？



制作组表示李相二和韩智贤在两部剧中一人分饰两角表现优秀，且在衍生剧中展现出与原作截然不同的魅力，叮嘱大家追剧时不妨与原作进行对照，切勿错过任何一个镜头XD



此外，《因为不想吃亏》衍生剧《社长的菜单》已於今天3日（周四）中午12点在TVING独家公开第1、2集全集，同时在海外通过亚马逊Prime Video以《Spice Up Our Love》为标题在全球240多个国家同步上线。



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