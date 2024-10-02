申敏兒提金宇彬看《因為不想吃虧》的反應！兩人已公開戀愛9年，鮮少談到對方的原因是這個

申敏兒在1日劇終的《因為不想吃虧》飾演無論何時、何地、何種狀況都不願吃虧的「孫海英」一角。

孫海英是主導自己生活充滿自信的人物，在職場上是毫無顧忌的能力者，引起同齡女性的共鳴。劇中她連髒話演技都痛快淋漓地消化，爲角色增添各種不同魅力，不少觀眾也選為這申敏兒的「人生角色」。



申敏兒和金宇彬在2015年承認戀愛，已經交往9年。對於金宇彬看過《因為不想吃虧》後有什麼反應？申敏兒表示：「聽說看得很開心。」被問到對公開戀愛是否還有負擔時，她回答說：「雖然不會覺得不方便，只是怕會對各自的工作產生影響。事實上現在也是浪漫喜劇電視劇，也有支持電視劇中情侶的人，所以出於對對方的禮儀，不提及對方才是對的。」



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日前，金宇彬接受 Netflix 電影《黑帶出勤中》採訪就同時期公開申敏兒的《因爲不想吃虧》受到喜愛也表示：「既高興又感謝，兩人正在互相支持。因為電視劇正在熱播中，愛情線正在火熱上演，所以會盡量克制自己的發言。」在生活中互相扶持，事業上互相支持，真的是非常美好的一對情侶！



另外，申敏兒也提到今年做了很多工作，所以接下來想要先休息一下，雖然目前還沒有旅行計劃，但想一邊旅行一邊休息，之後再選擇新作品。



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