申敏儿提金宇彬看《因为不想吃亏》的反应！两人已公开恋爱9年，鲜少谈到对方的原因是这个

申敏儿在1日剧终的《因为不想吃亏》饰演无论何时、何地、何种状况都不愿吃亏的「孙海英」一角。

孙海英是主导自己生活充满自信的人物，在职场上是毫无顾忌的能力者，引起同龄女性的共鸣。剧中她连脏话演技都痛快淋漓地消化，爲角色增添各种不同魅力，不少观众也选为这申敏儿的「人生角色」。



申敏儿和金宇彬在2015年承认恋爱，已经交往9年。对於金宇彬看过《因为不想吃亏》后有什么反应？申敏儿表示：「听说看得很开心。」被问到对公开恋爱是否还有负担时，她回答说：「虽然不会觉得不方便，只是怕会对各自的工作产生影响。事实上现在也是浪漫喜剧电视剧，也有支持电视剧中情侣的人，所以出於对对方的礼仪，不提及对方才是对的。」



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日前，金宇彬接受 Netflix 电影《黑带出勤中》采访就同时期公开申敏儿的《因爲不想吃亏》受到喜爱也表示：「既高兴又感谢，两人正在互相支持。因为电视剧正在热播中，爱情线正在火热上演，所以会尽量克制自己的发言。」在生活中互相扶持，事业上互相支持，真的是非常美好的一对情侣！



另外，申敏儿也提到今年做了很多工作，所以接下来想要先休息一下，虽然目前还没有旅行计划，但想一边旅行一边休息，之后再选择新作品。



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