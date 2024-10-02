《媽媽朋友的兒子》這一幕引觀眾強烈不滿：零悸動、零浪漫，一本正經到這個程度也是少見

最近《媽媽朋友的兒子》裡的一幕引爆觀眾熱議，甚至引發了不滿。

通常關於電視劇床戲的爭議多是因為鏡頭尺度過大或暴露過多，而這次觀眾的反應卻是覺得戲份太過正經且生硬。



在9月28日播出的tvN《媽媽朋友的兒子》第13集中，刻劃了從多年好友發展為戀人的崔承孝（丁海寅 飾）和裵石榴（庭沼玟 飾）在共度初夜後的早晨，兩人躺在同一張床上醒來的場景。在此前第12集中兩人在的石榴家人外出時在她的房間裡度過了初夜，這也讓觀眾對接下來的劇情充滿了期待。

第13集的開場就是崔承孝和裴石榴並排躺在床上聊天的情景，鏡頭先掃過地上散亂的衣物，然後轉向床上。 床上崔承孝和裴石榴肩膀露在外，面對面躺著，他們互相凝視，說著甜言蜜語：「為什麼一直盯著我看？」 、「只是覺得這一刻像夢一樣，不敢相信。」



相關內容播出後觀眾們紛紛表達了不滿，認為演員們脫掉上衣後蓋著被子僵硬地躺著，兩分鐘內姿勢毫無變化，這樣的鏡頭設計破壞了劇情的代入感。崔承孝和裴石榴的床戲本是表現兩人從朋友到戀人，關係轉變的重要情節，但觀眾們認為這一場景未能充分傳達出應有的悸動和浪漫感，並且覺得被子的花紋設計過於俗氣，大家紛紛評論道：「感覺被編劇和導演騙了」、「真是讓人忍不住發笑」、「以為是在鄉村旅館」、「像是被子廣告」、「有70年代80年代的感覺」、「從未見過如此無法讓人產生悸動感的床戲」、「 能把床戲拍得這樣一本正經也是少見」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞