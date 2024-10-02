BLACKPINK Rose12月6日SOLO回歸！重磅推個人首張正規專輯《Rosie》

女團BLACKPINK成員Rose將於今年12月6日SOLO回歸，發行個人首張正規專輯《Rosie》。

今日（2日），Rose發佈了專輯宣傳照，並用英文表達了自己發表個人專輯的感想。 她寫道：「我簡直不敢相信終於可以告訴大家發行我第一張專輯的消息。 去年在為期一年的巡演結束后，我在洛杉磯的一次創作會議上找到了自我。 結果我在錄音室進進出出，和第一次見面的作曲家、製作人一起創作歌曲，花了一年的時間努力尋找職業生涯的下一篇章。」



她繼續表示：「有些日子我帶著迷茫和失落的感覺入睡，但是在珍貴的朋友、家人、團隊以及最支援我的人的鼓勵下，今天我很高興可以在這裡宣佈專輯的發行日期。」 ROSE強調稱：「我在這張專輯裡傾注了血汗和淚水。」 並希望大家能夠聆聽她的「小日記」，通過以朋友和家人給她的昵稱命名的新專輯《Rosie》，拉近與歌迷的關係。



Rose此次的個人回歸是繼2021年單曲《R》之後，時隔3年再次發佈個人作品。 她最近與美國華納音樂集團旗下的Atlantic Records簽約，正式開啟全球活動。

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