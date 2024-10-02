《妈妈朋友的儿子》这一幕引观众强烈不满：零悸动、零浪漫，一本正经到这个程度也是少见

最近《妈妈朋友的儿子》里的一幕引爆观众热议，甚至引发了不满。

通常关於电视剧床戏的争议多是因为镜头尺度过大或暴露过多，而这次观众的反应却是觉得戏份太过正经且生硬。



在9月28日播出的tvN《妈妈朋友的儿子》第13集中，刻划了从多年好友发展为恋人的崔承孝（丁海寅 饰）和裵石榴（庭沼玟 饰）在共度初夜后的早晨，两人躺在同一张床上醒来的场景。在此前第12集中两人在的石榴家人外出时在她的房间里度过了初夜，这也让观众对接下来的剧情充满了期待。

第13集的开场就是崔承孝和裴石榴并排躺在床上聊天的情景，镜头先扫过地上散乱的衣物，然后转向床上。 床上崔承孝和裴石榴肩膀露在外，面对面躺著，他们互相凝视，说著甜言蜜语：「为什么一直盯著我看？」 、「只是觉得这一刻像梦一样，不敢相信。」



相关内容播出后观众们纷纷表达了不满，认为演员们脱掉上衣后盖著被子僵硬地躺著，两分钟内姿势毫无变化，这样的镜头设计破坏了剧情的代入感。崔承孝和裴石榴的床戏本是表现两人从朋友到恋人，关系转变的重要情节，但观众们认为这一场景未能充分传达出应有的悸动和浪漫感，并且觉得被子的花纹设计过於俗气，大家纷纷评论道：「感觉被编剧和导演骗了」、「真是让人忍不住发笑」、「以为是在乡村旅馆」、「像是被子广告」、「有70年代80年代的感觉」、「从未见过如此无法让人产生悸动感的床戏」、「 能把床戏拍得这样一本正经也是少见」等。

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