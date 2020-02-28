樂團The Rose陷解約風波！ 控所屬社「行程不合理&拖欠薪酬」Vs.公司：「所言不屬實」

今日，韓國樂團The Rose和所屬社之間就違約、解約一事展開對峙。
The Rose成員近日向所屬社J&Star發出了要求解除專屬合約的內容證明，而J&Star也發出了進行反駁的內容證明。
The Rose是成立於2017年8月的4人樂團，成員包括吉他手金佑星、鍵盤手朴洮儁、鼓手李河寯、貝斯手李載炯，先後在歐洲、南美等海外地區成功進行了多次演出，最近因為JTBC節目《Super Band》再次受到矚目，隊長金佑星還一路闖入最終決賽，並為《梨泰院CLASS》演唱了OST歌曲《You Make Me Back》，逐漸收穫越來越多的粉絲。
2017年樂團發行的出道歌曲《Sorry》是真的很好聽！
關於這次要求解約，The Rose認為所屬社強行安排不合理的行程，出道3年期間未按照合約進行薪酬清算，且清算書中存在無法理解的專案和金額。
對此，J&Star表示：「The Rose所聲稱的違約行為完全不屬實。 我公司對於海外公演等所有演藝活動的內容和日程都在事前與樂團成員進行了充分的公開和討論。 合約期間的清算資料也都有提供給樂團，並拿到了（樂團）收到資料的書面確認。 The Rose目前拒絕與公司對話、單方面要求解約。 為了不開惡性先例，本公司決定動用所有必要的法律和事實措施，正在商討違約金、損害賠償、刑事責任等等。 」
（圖源：The Rose FB）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究