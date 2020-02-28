BTS防彈少年團刷新紀錄 新 MV 觀看次數約一小時便破千萬！ 【有片】李敏鎬退伍回歸作《The King：永遠的君主》公開首版預告！眼神超絕…海內、外劇迷：「就等這一部」 COVID-19 疫情攪局 (G)I-DLE 世巡、回歸行程雙雙延後！ ITZY 預告照到齊 全員氣勢再升級！ 捐款也被罵！李施彥為抗疫捐款100萬韓元，遭受惡評後刪文 ≪陰櫥≫VS≪謗法≫ 展現新韓國式神秘恐怖題材 《浪漫醫生金師傅2》裡的「朴院長」…竟是《男朋友》中海螺店型男老闆！ 樂團The Rose陷解約風波！ 控所屬社「行程不合理&拖欠薪酬」Vs.公司：「所言不屬實」 時隔一年多回歸啦！丁一宇確定出演SBS新劇《宵夜男女》，這次將挑戰「帥氣性感」的廚師！ V的頸部「紋身」，Jimin的藍頭髮！ 《M! Countdown》公開BTS防彈少年團後台自拍+舞台高清照 尚未正式開播便引發高度期待感…《機智醫生生活》預計於11月拍攝第2季！ 延續4年前《屍速列車》的世界觀…續集《感染半島》今年（2020年）夏天上映！ 一個口罩告訴你這些愛豆的臉有多小！太招臉大之人的嫉妒了XD 鄭俊英&崔鍾訓不服集體性侵案判決提出上訴，二審證人缺席不得不再延期 SF9路雲自曝初戀情史：女友生病跨市買粥送溫暖！ 《那個男人的記憶法》「明星」文佳煐＆「經紀人妹妹」金瑟琪的姐妹劇照公開！ 金旻載、蘇珠妍在《浪漫醫生金師傅2》慶功宴上又跳了《Any Song》！恩卓護士害羞到臉紅 XD Sandara Park回憶隊友淚奔：2NE1唯一的缺點就是... B.I「吸毒嫌疑」警方檢驗結果為「陰性」：「未檢出毒品殘留」

今日，韓國樂團The Rose和所屬社之間就違約、解約一事展開對峙。

The Rose成員近日向所屬社J&Star發出了要求解除專屬合約的內容證明，而J&Star也發出了進行反駁的內容證明。

The Rose是成立於2017年8月的4人樂團，成員包括吉他手金佑星、鍵盤手朴洮儁、鼓手李河寯、貝斯手李載炯，先後在歐洲、南美等海外地區成功進行了多次演出，最近因為JTBC節目《Super Band》再次受到矚目，隊長金佑星還一路闖入最終決賽，並為《梨泰院CLASS》演唱了OST歌曲《You Make Me Back》，逐漸收穫越來越多的粉絲。



2017年樂團發行的出道歌曲《Sorry》是真的很好聽！



關於這次要求解約，The Rose認為所屬社強行安排不合理的行程，出道3年期間未按照合約進行薪酬清算，且清算書中存在無法理解的專案和金額。

對此，J&Star表示：「The Rose所聲稱的違約行為完全不屬實。 我公司對於海外公演等所有演藝活動的內容和日程都在事前與樂團成員進行了充分的公開和討論。 合約期間的清算資料也都有提供給樂團，並拿到了（樂團）收到資料的書面確認。 The Rose目前拒絕與公司對話、單方面要求解約。 為了不開惡性先例，本公司決定動用所有必要的法律和事實措施，正在商討違約金、損害賠償、刑事責任等等。 」



（圖源：The Rose FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究