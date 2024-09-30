崔振赫 《CHOI JIN HYUK 「DAY AND NIGHT&」 FAN-CON TOUR IN TAIPEI》

憑藉《她的日與夜》榮獲最優秀男演員獎的韓國人氣男神崔振赫，即將於10月26日在台大綜合體育館舉行【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei 「DAY AND NIGHT」】與台灣粉絲見面。這次的亞巡行程不同於以往的粉絲見面會，升級為粉絲演唱會，不僅為粉絲們帶來多首歌曲的現場演出，還設計了多重互動環節，讓粉絲與崔振赫近距離接觸，活動一公佈即引發熱烈期待。

近期崔振赫與摯友一同到瑞士旅行，慶祝兩人20週年的友誼，並在社交平台上分享了許多旅行的帥氣照片。剛結束休假回歸工作，便以《她的日與夜》奪下2024大田特殊影像電影節的最優秀男演員獎，該劇中崔振赫飾演正義感十足的檢察官桂志雄，與李姃垠、鄭恩地兩位女主角有不少精彩對手戲，三人的化學反應成為該劇亮點之一，劇集播出後好評不斷。崔振赫在領獎時表達了對劇組與搭檔演員的感謝。「拍攝過程很愉快，也從這部作品中學到很多。」謙虛表示這是屬於全體工作人員的榮譽。



能演又能唱的崔振赫，在多部戲劇作品中展現出色演技，無論是浪漫愛情劇還是懸疑推理劇，他的角色詮釋都深植人心，讓他贏得了「實力派男神」的美譽。此外，他也活躍於OST、綜藝等多元領域，皆獲得廣泛好評。尤其在韓綜《我家的熊孩子》中，崔振赫展現了與戲劇中截然不同的個性，以不同的魅力成功吸引更多粉絲。雖然外表剛毅、充滿男子氣概，但節目中他卻不時流露出令人意外的「反轉內容」，例如出門忘記帶錢包、釣魚時不會裝魚線、搬家打翻生米等，這些趣味生活片段讓他更加親切接地氣，這些精彩內容都可以在遠傳friDay影音收看。寵粉的崔振赫在日前官方釋出的問候影片裡提到非常想念台灣粉絲，「很高興終於可以再次和大家相見，我會努力回報大家對我的愛和支持，也請期待活動當天的演出。」此外，上次來台時有特別準備中文歌《情非得已》獻給台灣粉絲，這次當然也不例外。崔振赫向工作人員透露，為了回饋台灣粉絲，這次不僅有特別精心準備給台灣粉絲的驚喜舞台，也正在努力練習中文歌曲，「雖然可能會有點不自然，但也希望粉絲們能以溫暖的目光欣賞這次的表演，期待各位粉絲親自到場確認。」



不止誠意滿滿，也讓人感受到歐巴有多重視及期待這次的舞台，希望讓全場都能留下幸福回憶。崔振赫目前全心投入亞巡Fan-Con的準備，期望呈現一系列高完成度的演出，不僅展現了他的多才多藝，更是他對粉絲們長期支持的深情回饋，力求帶給粉絲前所未見的崔振赫。作為寵粉代表，崔振赫這次的Fan-Con特別準備了多項福利，包括親筆簽名海報、拍立得照片、團體合照、專屬掛牌及彩排與擊掌活動的機會，所有入場粉絲還能獲得限量小卡並在演出結束後與他近距離道別，這些寵粉行為都將為粉絲留下難忘回憶。【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei】門票已於9月22日開售，粉絲可透過遠大售票系統或全台7-11 ibon購票，更多詳情請關注遠傳電信與遠傳friDay影音官方平台，期待10月26日一起共度美好時光！



活動名稱：CHOI JIN HYUK 2024 FAN-CON Tour in Taipei <DAY AND NIGHT>

演出時間：2024年10月26日 (六) 19:00 開演 / 18:00 開放入場(實際演出時間現場為準)

演出地點：台灣大學綜合體育館1樓（台北市羅斯福路四段一號）

啟售時間：2024年9月22日 (日) 中午12:00

遠傳電信/friDay影音優先購：2024年9月20日(五) 12:00~18:00

購票方式：遠大售票系統及全台ibon機台

購票連結：https://bit.ly/4e8HgrC

節目票價：$5,280 / $4,680 / $3,080 / 愛心席$2,340 (全區坐席)

粉絲福利：歡送、限定小卡、團體合照、親簽海報、親簽拍立得、彩排、擊掌、VIP專屬掛牌

主辦單位：遠傳電信 / 遠傳friDay影音

經紀公司：ANIC ENT

協辦單位：Lian Contents、D-SHOW

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