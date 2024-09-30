崔振赫 《CHOI JIN HYUK 「DAY AND NIGHT&」 FAN-CON TOUR IN TAIPEI》

凭藉《她的日与夜》荣获最优秀男演员奖的韩国人气男神崔振赫，即将於10月26日在台大综合体育馆举行【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei 「DAY AND NIGHT」】与台湾粉丝见面。这次的亚巡行程不同於以往的粉丝见面会，升级为粉丝演唱会，不仅为粉丝们带来多首歌曲的现场演出，还设计了多重互动环节，让粉丝与崔振赫近距离接触，活动一公布即引发热烈期待。

近期崔振赫与挚友一同到瑞士旅行，庆祝两人20周年的友谊，并在社交平台上分享了许多旅行的帅气照片。刚结束休假回归工作，便以《她的日与夜》夺下2024大田特殊影像电影节的最优秀男演员奖，该剧中崔振赫饰演正义感十足的检察官桂志雄，与李姃垠、郑恩地两位女主角有不少精彩对手戏，三人的化学反应成为该剧亮点之一，剧集播出后好评不断。崔振赫在领奖时表达了对剧组与搭档演员的感谢。「拍摄过程很愉快，也从这部作品中学到很多。」谦虚表示这是属於全体工作人员的荣誉。



能演又能唱的崔振赫，在多部戏剧作品中展现出色演技，无论是浪漫爱情剧还是悬疑推理剧，他的角色诠释都深植人心，让他赢得了「实力派男神」的美誉。此外，他也活跃於OST、综艺等多元领域，皆获得广泛好评。尤其在韩综《我家的熊孩子》中，崔振赫展现了与戏剧中截然不同的个性，以不同的魅力成功吸引更多粉丝。虽然外表刚毅、充满男子气概，但节目中他却不时流露出令人意外的「反转内容」，例如出门忘记带钱包、钓鱼时不会装鱼线、搬家打翻生米等，这些趣味生活片段让他更加亲切接地气，这些精彩内容都可以在远传friDay影音收看。宠粉的崔振赫在日前官方释出的问候影片里提到非常想念台湾粉丝，「很高兴终於可以再次和大家相见，我会努力回报大家对我的爱和支持，也请期待活动当天的演出。」此外，上次来台时有特别准备中文歌《情非得已》献给台湾粉丝，这次当然也不例外。崔振赫向工作人员透露，为了回馈台湾粉丝，这次不仅有特别精心准备给台湾粉丝的惊喜舞台，也正在努力练习中文歌曲，「虽然可能会有点不自然，但也希望粉丝们能以温暖的目光欣赏这次的表演，期待各位粉丝亲自到场确认。」



不止诚意满满，也让人感受到欧巴有多重视及期待这次的舞台，希望让全场都能留下幸福回忆。崔振赫目前全心投入亚巡Fan-Con的准备，期望呈现一系列高完成度的演出，不仅展现了他的多才多艺，更是他对粉丝们长期支持的深情回馈，力求带给粉丝前所未见的崔振赫。作为宠粉代表，崔振赫这次的Fan-Con特别准备了多项福利，包括亲笔签名海报、拍立得照片、团体合照、专属挂牌及彩排与击掌活动的机会，所有入场粉丝还能获得限量小卡并在演出结束后与他近距离道别，这些宠粉行为都将为粉丝留下难忘回忆。【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei】门票已於9月22日开售，粉丝可透过远大售票系统或全台7-11 ibon购票，更多详情请关注远传电信与远传friDay影音官方平台，期待10月26日一起共度美好时光！



活动名称：CHOI JIN HYUK 2024 FAN-CON Tour in Taipei <DAY AND NIGHT>

演出时间：2024年10月26日 (六) 19:00 开演 / 18:00 开放入场(实际演出时间现场为准)

演出地点：台湾大学综合体育馆1楼（台北市罗斯福路四段一号）

启售时间：2024年9月22日 (日) 中午12:00

远传电信/friDay影音优先购：2024年9月20日(五) 12:00~18:00

购票方式：远大售票系统及全台ibon机台

购票连结：https://bit.ly/4e8HgrC

节目票价：$5,280 / $4,680 / $3,080 / 爱心席$2,340 (全区坐席)

粉丝福利：欢送、限定小卡、团体合照、亲签海报、亲签拍立得、彩排、击掌、VIP专属挂牌

主办单位：远传电信 / 远传friDay影音

经纪公司：ANIC ENT

协办单位：Lian Contents、D-SHOW

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