INFINITE李成種超E！一人MC兼表演掌控全場！特邀14年老友Niel同台，約定與粉絲長長久久的相愛

INFINITE成員李成種在9月28日在台北一連舉辦兩場Solo個人粉絲見面會，非常外向的李成種更邀請了好友TeenTop的成員Niel擔任嘉賓，而在見面會上超級E人李成種也自己擔任MC，掌握所有環節進行的節奏，也帶給台灣粉絲INSPIRIT們最愛的表演。

本次李成種的見面會命名為「再次，啟程」，他也特別以中文說明，主視覺海報中李成種也穿上了制服變身高中學長，他表示自己非常喜愛的台灣電影包含《不能說的秘密》《我的少女時代》《那些年 我們一起追的女孩》還有《想見你》，所以覺得也很適合自己，他也對呈現出的效果相當滿意。幾乎是MC兼表演者的李成種，不僅掌握全場氣氛，就連坐在場內最後方的記者們也注意到了，希望大家一起觀賞他的表演，寫出精采報導。



李成種也在一開場就看到粉絲們給他的應援，甚至有一位粉絲舉著「官司勝訴」的手幅，令他有感而發，成種在2024年初曾公開表達與SPK娛樂無法進行溝通，已要求解約並尋求法律途徑解決，今日他也向粉絲們表示，雖然自己對訴訟不在行，但絕對不會放棄。接著他更突然無厘頭大喊「我的腿忘了擦乳液啦！」原來是短褲造型讓他露出美麗小腿，但要擦上乳液才完美，於是他直接在台上擦起乳液，終於滿足地繼續下面的環節。



李成種也迫不及待與大家分享他來台的一些照片記錄，其中還發生了驚險事件，本週四他搭乘最早的班機來台，完成了四個通告，但卻突然發現自己的手指腫了起來導致戒指無法摘掉，即使等到隔天還是不見好轉，只好請來救護車與救難隊員協助，最後順利剪斷了戒指，他還笑說自己因此成了第一位搭上台灣救護車的韓國藝人。



MC李成種除了與大家一起分享舞蹈Challenge，也與INSPIRIT合唱大家票選出來的最愛的歌曲，讓大家重溫一下二代團魅力。李成種更邀請了一位特別嘉賓，是已經認識了14年的老友TeenTop的Niel，兩人合力在舞台上完成許多遊戲挑戰，也讓粉絲們盡情拍攝難得的兩人同台畫面，Niel也為大家帶來了一首他個人專輯中的歌曲。



李成種也相當寵粉，最後演唱歌曲時也走下台，還擠進粉絲們中間一起用手機自拍，近距離與所有INSPIRIT們互動，最後安可歌曲還從觀眾席走出，帶著親筆簽名的小禮物一一贈送給幸運粉絲們，相當暖心。看到粉絲們特別準備的手幅跟漫畫版的主視覺圖片，讓他直呼非常感動，也特別用中文說出「李成種感動〜」裝作落淚的樣子，展現可愛魅力。最後他也用中文感謝所有來到現場的INSPIRIT們，相當不捨地向大家說再見，與大家約定要長長久久的一起走下去。



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