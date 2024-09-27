全新日韩情侣诞生！《爱过之后来临的》今天首播：坂口健太郎&李世荣重燃旧爱、塑造奇迹罗曼史

日韩跨国大作、由「盐系男神」坂口健太郎携手「初恋女神」李世荣主演的浪漫爱情韩剧《爱过之后来临的》将於今天（27日）隆重登场，香港观众逢星期五晚可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴最新进度。

全新爱情韩剧《爱过之后来临的》讲述韩国女生红（李世荣 饰）在日本留学时邂逅润吾（坂口健太郎 饰），两人火速相爱共赋同居，然而由於语言、文化差异和双方家长反对，这段感情无可避免步向分手。五年后红在父亲的出版社工作，这时跃升为著名作家的润吾为了宣传新作而来到韩国，昔日的恋人命运般再次相遇，埋藏在心底的爱意和回忆重新点燃！这次他们会选择走进彼此的生活，还是彻底告别过去？



坂口健太郎韩剧出道作

「日剧男神」坂口健太郎在日韩两地人气火爆，谈及今次首度主演韩剧，他大赞剧本吸引：「我认为这是一个非常动人的故事，一个日本男子与韩国女子相遇相爱，尽管来自不同国家、存在文化差异，但是爱情的共通点就是无分国界，相信大家一定会感同身受。」李世荣亦补充：「我为了这部作品第一次学习日文，拍摄之前我学了大约两个月；每次读剧本时，我都被这个故事深深感动。」



相信观众最想知道这对「日韩情侣」平日如何沟通，李世荣笑言：「坂口很擅长制造现场气氛，我们平常拍摄非常热闹，还会互相教对方日文韩文。我想如果可以用同一种语言交流，应该会聊得更深入呢！」



饱览日韩美人美景

剧集自年初走访日韩两地取景，捕捉了两国四季的变化，相信两地的迷人景色绝对能够让观众大饱眼福，坂口也不禁赞叹韩国美景：「我认为韩国有许多美丽的地方，寒冷的城市氛围非常配合剧情的发展，令整体故事更加凄美。」



另外，长腿男神洪宗玄和日本演员中村杏分别饰演红与润吾的现任与前任，剧中出现错综复杂的四角关系，大大增加了这段爱情的追看性！想知道这段充满离合与波折的关系最终迎来甚么结局？香港观众可以在9月27日起逢星期五晚上8时15分到「黄Viu煲剧平台」免费收看《爱过之后来临的》。

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