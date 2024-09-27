即將在10月退伍的三位人氣男偶像：肌肉更結實！BTS j-hope、邕聖祐、MONSTA X玟赫
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即將在10月退伍的三位人氣男偶像：肌肉更結實！BTS j-hope、邕聖祐、MONSTA X玟赫

明星   2024年9月27日   星期五11:25   Mico  

（封面圖源：IG@uarmyhope、군대 이야기、IG@go5rae）

粉絲們已經開始期待他們重返演藝圈後會展開什麼樣的活動了，一起看看他們的退伍日吧！

▼MONSTA X 李玟赫：10月3日退伍，目前公司發佈了《Let's GO!5rae》的粉絲見面會的預告海報，將會於10月6日在YES 24 Live Hall舉行，粉絲們高度期待中！


（圖源：X@OfficialMonstaX）

▼邕聖祐：10月16日退伍，以限定男團Wanna One成員出道，後續演員活動也非常成功，陸續主演《18歲的瞬間》、《境遇之數》、《大力女子姜南順》等韓劇作品，令人印象深刻，上個月粉絲以他的名義捐款524萬，營造了相當有意義的生日美談。


▼BTS 防彈少年團 j-hope（鄭號錫）：10月17日退伍，在團內主舞並擔任舞蹈隊長的他，一直帶給粉絲們積極正面的能量，當兵時表現優異被選為特級戰士且成為助教，今年6月初更在陸軍演講大賽獲得最優秀獎，真的是令人驕傲的存在。




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