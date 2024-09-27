即将在10月退伍的三位人气男偶像：肌肉更结实！BTS j-hope、邕圣佑、MONSTA X玟赫

粉丝们已经开始期待他们重返演艺圈后会展开什么样的活动了，一起看看他们的退伍日吧！

▼MONSTA X 李玟赫：10月3日退伍，目前公司发布了《Let's GO!5rae》的粉丝见面会的预告海报，将会於10月6日在YES 24 Live Hall举行，粉丝们高度期待中！

▼邕圣佑：10月16日退伍，以限定男团Wanna One成员出道，后续演员活动也非常成功，陆续主演《18岁的瞬间》、《境遇之数》、《大力女子姜南顺》等韩剧作品，令人印象深刻，上个月粉丝以他的名义捐款524万，营造了相当有意义的生日美谈。

▼BTS 防弹少年团 j-hope（郑号锡）：10月17日退伍，在团内主舞并担任舞蹈队长的他，一直带给粉丝们积极正面的能量，当兵时表现优异被选为特级战士且成为助教，今年6月初更在陆军演讲大赛获得最优秀奖，真的是令人骄傲的存在。

흔쾌히 네!! 라며 친절하게 사진 찍어주신 제이홉님 ㅠㅠㅠㅠ

(동생 수료식 다녀온신 분 블로그) pic.twitter.com/CkEfkA8sW4 — Going my way, 나다운 선택 (@SoulTreeHope) July 31, 2024

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