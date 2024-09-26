《因為不想吃虧》衍生劇《社長的菜單》讓劇迷超期待！韓智賢＆李相二上演成人羅曼史，光看預告就超爆笑 XD

《社長的菜單》是《因為不想吃虧》的母胎單身作家南紫妍（韓智賢 飾）所創作的同名19禁網路小說世界觀的衍生系列。

講述南紫妍（韓智賢 飾）附身成為自己創作的小說的女主角營養師徐妍瑞（韓智賢 飾），與小說中的男主角姜夏俊（李相二 飾）展開一段難以預測的浪漫奇幻愛情劇。



確定製作後，也讓續多劇迷相當期待，今日也公開首版預告啦！南紫妍親眼目睹「酸民」福奎賢的事故而昏迷，她醒來後發現自己被小說中的女主角徐妍瑞附身了。甚至小說中的男主角姜夏俊不再是自己的繆斯兼初戀呂河俊（李有鎮 飾），而是「酸民」福奎賢（李相二 飾）的臉，讓她崩潰大喊：「酸民竟然是我們的河俊？這像話嗎！」



想從小說中擺脫出來的南紫妍，努力迴避自己賦予的情況而孤軍奮戰，但...過程似乎是很順利，最後還是徐妍瑞和姜夏俊一起在床上 >//< 。感到絕望的徐妍瑞想結束這一切：「如果主角死掉的話，這世界也會結束吧？」結果...馬上被姜夏俊救起來。以新的關係交織在一起的韓智賢和李相二，將展現與《因為不想吃虧》的不同魅力，還有李有鎮也將帶來破格變身。



而《社長的菜單》由《因為不想吃虧》金慧英編劇作為創作者參與，由鄭勳導演和趙敏貞編劇合作打造，確定在10月3日播出，共有2集。



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