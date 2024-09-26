韓志旼接棒金憓秀成為《青龍電影獎》新主持人，本屆頒獎禮搭檔李帝勳

女演員韓志旼將接棒擔任《青龍電影獎》主持人長達30年的金憓秀，成為新主持人。

根據《青龍電影獎》組委會的消息，韓志旼將擔任11月29日在首爾汝矣島KBS Hall舉行的第45屆《青龍電影獎》頒獎典禮的主持人。



金憓秀自1993年23歲時首次主持第14屆《青龍電影獎》頒獎典禮，直到去年第44屆，一直堅守主持崗位。 雖然男主持人多次更換，但除了僅有的一次例外，金憓秀在過去30年裡始終是《青龍電影獎》的象徵，甚至被稱為「青龍的女人」。 金憓秀在頒獎典禮上與同仁演員們互動的祝賀言辭和舉動常常成為熱門話題，每年她選擇的禮服也都成為大眾熱議的焦點，民眾根本無法想像沒有金憓秀的《青龍電影獎》。

韓志旼在談到接替金憓秀擔任主持人時表示：「我從未敢想過要接替她的主持位置，這對我來說是無法想像的事情。 我深刻感受到金憓秀前輩作為《青龍電影獎》代表的存在，再次向她致以深深的敬意，我將延續她所建立的傳統和品格，盡全力做到不辜負大家的期望。 」



今年與韓志旼一同主持《青龍電影獎》的男主持人確定為演員李帝勳。 李帝勳表示：「我將全心全意準備，努力做到不負眾望。 」



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