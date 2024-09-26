《背著善宰跑》綜合症ing！邊佑錫＆金惠奫在《首爾電視劇大賞》獲得「亞洲明星獎」：感謝大家對電視劇的熱愛！

《第19屆首爾電視劇大賞》在昨晚於首爾永登浦區汝矣島KBS大廳登場，重要獎項「亞洲明星賞」日前也通過網路投票票選出來。
「亞洲明星獎」男子和女子部門獎項得主是由今年上半年掀起熱潮的電視劇《背著善宰跑》的邊佑錫與金惠奫獲得。當天，金惠奫也向《背著善宰跑》的觀眾們們表達深深的謝意。
金惠奫表示：「我好像因為電視劇《背著善宰跑》受到很多人的喜愛，感到非常光榮和感謝。創造出任素（任率）的編劇、導演還有演員們、工作人員們，想要借這個機會說聲謝謝。是因為很多人投票才獲得這個獎，真心感謝投票的粉絲們和各位，以後我也會努力成為展現更多樣化演技的金惠奫。」
邊佑錫則因為海外行程缺席，他也事先錄製好影片發表感想。他說：「因爲預定的日程，沒能親自參加頒獎典禮，只能通過影片問候大家，真的很抱歉。我認為這是粉絲們給予意義深遠的獎項，所以我會把它當做是和粉絲們一起拿到的獎，今年通過《背著善宰跑》和粉絲們積累很多回憶，感謝大家一直給予我們熱烈的喜愛和應援，我會以更好的面貌與大家見面的。」
另外，金惠奫日前已經確定下一部作品，將與「長腿帥哥」羅門（朴所羅門）搭擋《今天開始是人類》，該劇講述九尾狐和足球明星選手之間的故事。不是爲了成爲人類而誘惑男人的九尾狐，而是擔心成爲人類而遠離男人的九尾狐，在吵吵鬧鬧中產生甜蜜和感情，從互相嫌棄到互相喜歡的浪漫喜劇。金惠奫將飾演「九尾狐」一角，會如何詮釋這角色呢？
而邊佑錫日前特別出演《因為不想吃虧》，劇中飾演便利商店兼職生。本週他將到東京舉行加場粉絲見面會，「善宰綜合症」真的還在持續擴散啊！
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞