韩志旼接棒金憓秀成为《青龙电影奖》新主持人，本届颁奖礼搭档李帝勋

女演员韩志旼将接棒担任《青龙电影奖》主持人长达30年的金憓秀，成为新主持人。

根据《青龙电影奖》组委会的消息，韩志旼将担任11月29日在首尔汝矣岛KBS Hall举行的第45届《青龙电影奖》颁奖典礼的主持人。



金憓秀自1993年23岁时首次主持第14届《青龙电影奖》颁奖典礼，直到去年第44届，一直坚守主持岗位。 虽然男主持人多次更换，但除了仅有的一次例外，金憓秀在过去30年里始终是《青龙电影奖》的象徵，甚至被称为「青龙的女人」。 金憓秀在颁奖典礼上与同仁演员们互动的祝贺言辞和举动常常成为热门话题，每年她选择的礼服也都成为大众热议的焦点，民众根本无法想像没有金憓秀的《青龙电影奖》。

韩志旼在谈到接替金憓秀担任主持人时表示：「我从未敢想过要接替她的主持位置，这对我来说是无法想像的事情。 我深刻感受到金憓秀前辈作为《青龙电影奖》代表的存在，再次向她致以深深的敬意，我将延续她所建立的传统和品格，尽全力做到不辜负大家的期望。 」



今年与韩志旼一同主持《青龙电影奖》的男主持人确定为演员李帝勋。 李帝勋表示：「我将全心全意准备，努力做到不负众望。 」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻